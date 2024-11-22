Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования ДТП с автобусом в Красноглинском районе Самары

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса в Самарской области, передает пресс-служба Управления.

Напомним, накануне в Самаре из-за ДТП с участием общественного транспорта возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В среду, 20 ноября, в 6:45 на Красноглинском шоссе между поселками Мехзавод и Управленческий автобус № 1 врезался в "Газель" и съехал в кювет. Пострадали два человека в автобусе (у них порезы от стекла) и водитель "Газели". По предварительным данным, причиной аварии стал гололед, из-за которого водитель автобуса не справился с управлением.

"Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.