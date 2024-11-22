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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" подвел итоги навигации 2024 года

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "ТОАЗ" подвело итоги отгрузки одного из ключевых продуктов Компании — карбамида — речным транспортом за 2024 год. В навигацию 2024 после нескольких лет перерыва возобновилась погрузка флота на собственном причале "Тольяттиазота", что позволило вновь открыть эффективный канал доставки груза потребителям. Подобный маршрут отгрузки имеет ряд преимуществ: сократился срок доставки продукции покупателям в Турции, снизилась стоимость доставки. Общий объем минеральных удобрений, отправленных за этот период по новому логистическому пути, составил 30 000 тонн.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Для возобновления речных отгрузок была проделана масштабная работа, которая включала в себя модернизацию и частичный ремонт оборудования и порта, в том числе монтаж освещения, асфальтобетонного покрытия, причальной стенки. Учитывая изменение габаритов судов, было проведено дополнительное обучение персонала, подготовлены рабочие места.

Наполнение специализированного судна грузоподъемностью 5 000 тонн происходило поэтапно и занимало несколько дней. При загрузке одного балкера грузовая техника ТОАЗа выполняла порядка 250 рейсов.

В дополнение к сертификатам центральной лаборатории "Тольяттиазота" качество продукции подтверждалось независимой сюрвейерской компанией, инспекторы которой контролировали процесс погрузки и проводили анализ отобранных проб в собственных аккредитованных лабораториях.

Последнее в навигацию 2024 года специализированное судно с карбамидом отправилось в ноябре. Всего за четыре месяца было сделано шесть речных рейсов.

"Возобновившаяся навигация подтвердила свою эффективность. Растущие объемы отгрузки продукции "Тольяттиазота" (за 10 месяцев 2024 года рост составил 13% по отношению к аналогичному периоду 2023 года) требуют расширения логистических возможностей, новых решений. При этом мы уверены, что потребитель получит карбамид, соответствующий высоким стандартам качества, в срок. Полученный опыт позволяет Компании планировать увеличение отгрузок флота в навигацию 2025 года, чтобы удовлетворять растущий спрос на рынке минеральных удобрений", — отметил руководитель управления по коммерческой деятельности АО "ТОАЗ" Олег Шахватов.

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