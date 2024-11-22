16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Константин Доладов о программе "Самара 450": "Проекты направлены на решение острых и фундаментальных задач, которые стоят перед нашим регионом" На "Транспортной неделе" в Москве обсудили разработку стратегии транспортной реформы в Самарской области Сергей Филиппов вернулся в правительство Самарской области Главой минфина Самарской области может стать "варяг" В Самарской области сменится глава департамента информтехнологий

Облправительство Власть и политика

В Самарской области господдержка и развитие сельского хозяйства будут продолжены

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошли общественные слушания, на которых обсуждался проект бюджета на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. в части расходов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Руководитель управления бюджетного планирования и финансового контроля Светлана Миргазимова доложила, что средства, предусмотренные в первом чтении областного бюджета, уже превышают уровень, который был на начало прошлого года. Большая часть запланированных расходов связана с реализацией мероприятий программы социально-экономического развития региона, представленной главой региона Вячеславом Федорищевым и разработанной на основе обращений граждан.

Планируется, что в 2025 г. на оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям будет направлено более 1,3 млрд рублей.

В совокупности на поддержку отраслей растениеводства и животноводства приходится почти 80% выделенных на данные цели средств.

В отрасли животноводства приоритетными направлениями являются поддержка собственного производства молока, племенного животноводства и мясного специализированного скотоводства. Также будет продолжено обновление основных производственных фондов с господдержкой, предусмотрено увеличение финансирования на модернизацию и техническое оснащение отрасли животноводства, что позволит нарастить инвестиции сельхозтоваропроизводителей на покупку техники и оборудования.

В отрасли растениеводства по-прежнему приоритетом остается поддержка элитного семеноводства, производства зерновых культур, закладки и ухода за многолетними насаждениями, стимулирования производства картофеля и овощей, в том числе в личных подсобных хозяйствах населения.  Сельхозстрахование также останется важной составляющей, помогая сохранить финансовую стабильность предприятий и производителей.

В следующем году будет введена новая мера господдержки — возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений. Важное значение отведено развитию малых форм и кооперации, на поддержку которых планируется направить почти 172 млн рублей.

Кроме того, обсудили механизмы поддержки молодых специалистов. Председатель региональной общественной организации "Союз юристов Самарской области" Игорь Пухо задал вопрос о том, какие шаги предпринимают для укрепления и сохранения кадрового потенциала в агропромышленном комплексе. 

"Проект бюджета сохраняет меры поддержки в виде ежемесячных и единовременных выплат молодым специалистам, возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по ученическим договорам, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, компенсации расходов по оплате целевого обучения. Кроме того, с 2025 г. начнется реализация федерального проекта "Кадры в АПК" в рамках напроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", добавятся новые виды финансовой поддержки", — разъяснила Лариса Илясова, руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК.

Также участники обсудили вопросы модернизации и обновления сельскохозяйственной техники, развития отраслей животноводства и рыбоводства.

Оксана Ковнир, кандидат биологических наук и председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по экологии, продовольствию и охране окружающей среды, а также глава крестьянского фермерского хозяйства "Волжский осетр", отметила, что обсуждение бюджета прошло конструктивно.

"Было задано достаточное количество вопросов, и особое внимание было обращено на меры поддержки сельхозпроизводителей, в частности на семейные фермы, что меня волнует. Действительно, финансирование в рамках субсидирования этого направления сохранено в полном объеме, что нас однозначно радует. Несмотря на сложности, с которыми мы сталкиваемся, все сферы сельского хозяйства обеспечены необходимыми ресурсами.", — подчеркнула участница обсуждения.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1