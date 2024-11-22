В Самарской области господдержка и развитие сельского хозяйства будут продолжены

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошли общественные слушания, на которых обсуждался проект бюджета на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. в части расходов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Руководитель управления бюджетного планирования и финансового контроля Светлана Миргазимова доложила, что средства, предусмотренные в первом чтении областного бюджета, уже превышают уровень, который был на начало прошлого года. Большая часть запланированных расходов связана с реализацией мероприятий программы социально-экономического развития региона, представленной главой региона Вячеславом Федорищевым и разработанной на основе обращений граждан.

Планируется, что в 2025 г. на оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям будет направлено более 1,3 млрд рублей.

В совокупности на поддержку отраслей растениеводства и животноводства приходится почти 80% выделенных на данные цели средств.

В отрасли животноводства приоритетными направлениями являются поддержка собственного производства молока, племенного животноводства и мясного специализированного скотоводства. Также будет продолжено обновление основных производственных фондов с господдержкой, предусмотрено увеличение финансирования на модернизацию и техническое оснащение отрасли животноводства, что позволит нарастить инвестиции сельхозтоваропроизводителей на покупку техники и оборудования.

В отрасли растениеводства по-прежнему приоритетом остается поддержка элитного семеноводства, производства зерновых культур, закладки и ухода за многолетними насаждениями, стимулирования производства картофеля и овощей, в том числе в личных подсобных хозяйствах населения. Сельхозстрахование также останется важной составляющей, помогая сохранить финансовую стабильность предприятий и производителей.

В следующем году будет введена новая мера господдержки — возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений. Важное значение отведено развитию малых форм и кооперации, на поддержку которых планируется направить почти 172 млн рублей.

Кроме того, обсудили механизмы поддержки молодых специалистов. Председатель региональной общественной организации "Союз юристов Самарской области" Игорь Пухо задал вопрос о том, какие шаги предпринимают для укрепления и сохранения кадрового потенциала в агропромышленном комплексе.

"Проект бюджета сохраняет меры поддержки в виде ежемесячных и единовременных выплат молодым специалистам, возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по ученическим договорам, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, компенсации расходов по оплате целевого обучения. Кроме того, с 2025 г. начнется реализация федерального проекта "Кадры в АПК" в рамках напроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", добавятся новые виды финансовой поддержки", — разъяснила Лариса Илясова, руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК.

Также участники обсудили вопросы модернизации и обновления сельскохозяйственной техники, развития отраслей животноводства и рыбоводства.

Оксана Ковнир, кандидат биологических наук и председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по экологии, продовольствию и охране окружающей среды, а также глава крестьянского фермерского хозяйства "Волжский осетр", отметила, что обсуждение бюджета прошло конструктивно.

"Было задано достаточное количество вопросов, и особое внимание было обращено на меры поддержки сельхозпроизводителей, в частности на семейные фермы, что меня волнует. Действительно, финансирование в рамках субсидирования этого направления сохранено в полном объеме, что нас однозначно радует. Несмотря на сложности, с которыми мы сталкиваемся, все сферы сельского хозяйства обеспечены необходимыми ресурсами.", — подчеркнула участница обсуждения.