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Илья Сухих приступил к работе в должности первого заместителя главы Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Илья Сухих приступил к работе в должности первого заместителя главы Тольятти, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Фото: https://t.me/tlt_official

В соответствии с Уставом г. о. Тольятти в этом статусе Сухих с 23 ноября 2024 г. также исполняет обязанности главы городского округа.

Накануне, 22 ноября, он сложил полномочия главы г. о. Жигулевск. Перейти на работу в Тольятти Илье Сухих предложил 21 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Первый рабочий день в Тольятти Сухих начал с посещения 3-й отдельной бригады специального назначения.

"Тольяттинские бойцы с самого первого дня СВО выполняют на передовой сложнейшие задачи. День за днём спецназовцы проявляют мужество и героизм, защищая интересы России. Многие военнослужащие бригады удостоены высоких государственных наград за борьбу с националистами. И, конечно, каждый подвиг гвардейцев достоин особого уважения. Пожелал парням боевой удачи, и чтобы при любых обстоятельствах ангел-хранитель оберегал их и укрывал своими крыльями", — поделился Илья Сухих в социальных сетях.

Рабочую субботу Илья Сухих продолжил в тольяттинской администрации. "Своя специфика есть везде. И работа предстоит непростая: во многие вопросы надо будет вникнуть, до молекул буквально изучить, чтобы определить пути решения. Как сказал глава региона, проблемы Тольятти известны, одним днём их не решить. Но и на раскачку времени нет. Поэтому уже провёл ряд рабочих совещаний, где руководители отраслей обозначили ключевые точки, объекты, требующие особого внимания. Будем разбираться", — подчеркнул и.о. главы Тольятти.

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