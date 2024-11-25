В Самарской кирхе пройдет цикл рождественских встреч: афиша

В конце ноября и декабре в Самарской кирхе (Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга, ул. Куйбышева, 115-117) пройдут рождественские встречи. Музыкально-художественные вечера уже стали традиционными культурными событиями декабря — они посвящены времени Адвента — ожидания Рождества.

Каждый Адвентский вечер в кирхе — погружение в атмосферу ожидания праздника, когда можно в самом центре шумного города вдруг оказаться в пространстве созерцания и окруженным музыкой, живописью, библейскими и философскими сюжетами, художественными комментариями.

Во время Адвентских вечеров будет работать Рождественский базар, на котором можно будет приобрести свечи, игрушки, мыло, керамические и деревянные изделия, изготовленные взрослыми и детьми-инвалидами из Центра "Содружество".

Афиша рождественских встреч:

29 ноября (пятница) 18:30 — органный дуэт (Анна Карпова и Наталия Губина), а также Елена Половникова (терменвокс);

6 декабря (пятница) 18:30 — хоровая, камерная и органная музыка. Исполнители: Хор Евангелическо-лютеранской церкви Св.Георга Самары (руководитель — Елена Тумановская), Анна Карпова (орган), Артем Пакаев (тромбон);

11 декабря (среда) 18:30 — вечер вокальной и органной музыки от Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Анны Карповой (орган);

14 декабря (суббота) 15:00 — "В ожидании Рождества" (творческие мастер-классы для детей);

18 декабря (среда) 18:30 — вечер инструментальной музыки;

24 декабря 18:00 — праздничное богослужение;

25 декабря 12:00 и 18:00 — праздничное богослужение.

На все мероприятия вход свободный.