В Самарской кирхе пройдет цикл рождественских встреч: афиша

В конце ноября и декабре в Самарской кирхе (Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга, ул. Куйбышева, 115-117) пройдут рождественские встречи. Музыкально-художественные вечера уже стали традиционными культурными событиями декабря — они посвящены времени Адвента — ожидания Рождества.
Каждый Адвентский вечер в кирхе — погружение в атмосферу ожидания праздника, когда можно в самом центре шумного города вдруг оказаться в пространстве созерцания и окруженным музыкой, живописью, библейскими и философскими сюжетами, художественными комментариями.
Во время Адвентских вечеров будет работать Рождественский базар, на котором можно будет приобрести свечи, игрушки, мыло, керамические и деревянные изделия, изготовленные взрослыми и детьми-инвалидами из Центра "Содружество".
Афиша рождественских встреч:
- 29 ноября (пятница) 18:30 — органный дуэт (Анна Карпова и Наталия Губина), а также Елена Половникова (терменвокс);
- 6 декабря (пятница) 18:30 — хоровая, камерная и органная музыка. Исполнители: Хор Евангелическо-лютеранской церкви Св.Георга Самары (руководитель — Елена Тумановская), Анна Карпова (орган), Артем Пакаев (тромбон);
- 11 декабря (среда) 18:30 — вечер вокальной и органной музыки от Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Анны Карповой (орган);
- 14 декабря (суббота) 15:00 — "В ожидании Рождества" (творческие мастер-классы для детей);
- 18 декабря (среда) 18:30 — вечер инструментальной музыки;
- 24 декабря 18:00 — праздничное богослужение;
- 25 декабря 12:00 и 18:00 — праздничное богослужение.
На все мероприятия вход свободный.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!