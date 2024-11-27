Самарская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в новом сериале "Первый номер"

ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о премьере сериала "Первый номер", который состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря. В драме по сценарию Сергея Минаева сыграет актриса из Самарской области Лукерья Ильяшенко.

Помимо Лукерьи Ильяшенко, в сериале снялись Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Егор Корешков и Ольга Сутулова. Героиня Лукерьи Ильяшенко - Арина Петрова, директор по рекламе в журнале IDOL, а затем и в "Лампе", которую по сюжету возглавляет герой Константин Иноземцев, популярный в прошлом писатель, которому выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия.

Сценарист Сергей Минаев отмечает, что в сериале реалистически показана жизнь глянцевого медиа, а на экран попало много реальных случаев из работы редакции. Режиссером проекта стал Клим Козинский ("Вне себя", "13 клиническая"). Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова.

"Арина Петрова мне очень понятна. Ее будут считать антагонистом, но на самом деле она, по большому счету, им не является. Арина - директор по рекламе, это человек, который привык отчасти жить на халяву, и уровень может упасть. Она всего лишь пытается удержать то, что у нее есть. В целом, это персонаж, о котором можно сказать, что на войне все средства хороши", - отметила актриса Лукерья Ильяшенко.