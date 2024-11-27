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Самарская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в новом сериале "Первый номер"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о премьере сериала "Первый номер", который состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря. В драме по сценарию Сергея Минаева сыграет актриса из Самарской области Лукерья Ильяшенко.

Фото: предоставлено МТС

Помимо Лукерьи Ильяшенко, в сериале снялись Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Егор Корешков и Ольга Сутулова. Героиня Лукерьи Ильяшенко - Арина Петрова, директор по рекламе в журнале IDOL, а затем и в "Лампе", которую по сюжету возглавляет герой Константин Иноземцев, популярный в прошлом писатель, которому выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия.

Сценарист Сергей Минаев отмечает, что в сериале реалистически показана жизнь глянцевого медиа, а на экран попало много реальных случаев из работы редакции. Режиссером проекта стал Клим Козинский ("Вне себя", "13 клиническая"). Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова.

"Арина Петрова мне очень понятна. Ее будут считать антагонистом, но на самом деле она, по большому счету, им не является. Арина - директор по рекламе, это человек, который привык отчасти жить на халяву, и уровень может упасть. Она всего лишь пытается удержать то, что у нее есть. В целом, это персонаж, о котором можно сказать, что на войне все средства хороши", - отметила актриса Лукерья Ильяшенко.

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Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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