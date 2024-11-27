В Самаре будут судить экс-замначальника медсанчасти МВД, обвиняемую во взяточничестве и превышении полномочий

В среду, 27 ноября, стало известно, что прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника госпиталя ФКУЗ "МСЧ МВД России по Самарской области", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным региональной прокуратуры женщина обвиняется по чч. 1, 2, 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

"По версии следствия, в период с марта 2022 г. по октябрь 2023 г. бывший заместитель начальника госпиталя — врач госпиталя федерального казенного учреждения здравоохранения "МСЧ МВД России по Самарской области " через посредника получила взятки на сумму более 130 тыс. руб. за ускорение прохождения кандидатами на должности и действующими сотрудниками МЧС и МВД комиссии вне очереди, а также за организацию изготовления фиктивных медицинских документов", — пояснили в прокуратуре Самарской области.

В областной прокуратуре уточняют, что органами предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 13 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Самарский районный суд Самары для рассмотрения по существу.