Бизнес-леди из Самарской области приняла участие в федеральном этапе программы "Мама-предприниматель"

Федеральный этап программы "Мама-предприниматель" проходил в очном формате в Москве. Его участницами стали победительницы региональных этапов и дополнительных образовательных треков. 25 предпринимательниц "прокачали" свои идеи или действующий бизнес, получили обратную связь от экспертов и поборолись за грант в 1 млн рублей на развитие своего дела. Организаторы обеспечили участницам проезд и проживание в Москве, а также уникальную тренинговую программу.
Свой проект на федеральном уровне представила участница из Самарской области Анастасия Решетняк. Жительница Ставропольского района основала в с. Ягодное конный клуб. Вместе с развитием собственного дела, женщина занимается воспитанием дочки и готовится к появлению второго ребёнка. Как призналась Анастасия, участие в федеральном этапе дало возможность понять, что ее проект — яркий, заметный и перспективный.
"Поездка выдалась интересной, федеральный этап — это, конечно, другая атмосфера, другой масштаб. Было полезное обучение, интересные спикеры. Волнение присутствовало на защите, на выступление было дано три минуты, а казалось будто три секунды, но я справилась. Конечно, хотелось бы выиграть, но это опыт. Приятно, что всего было подано 4 тысячи заявок, и мой вошел в 25 лучших. Это значит, что я занимаюсь правильным делом, у меня интересный проект и нужно развивать его дальше", — поделилась итогами поездки Анастасия Решетняк.
В течение трёх дней мамы-предприниматели вместе с экспертами — тренерами программы, представителями компаний-партнеров проекта, внешними специалистами — совершенствовали свои бизнес-проекты: работали над личным брендом, презентацией, выстраиванием успешной коммуникации с инвестором, способами продаж продукта через ценности и др. В заключительный день предпринимательницы защитили свои проекты перед экспертным жюри в формате питч-сессии.
"В оценке экспертное жюри ориентировалось на такие важные показатели, как финансовая устойчивость бизнеса, понимание клиента, возможности к масштабированию. Я считаю победительницами всех участниц — 25 мам, которые попали в федеральный финал из 4 тысяч человек, принявших участие в программе в 2024 году", — пояснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
По словам замминистра, презентация проекта, возможность получить обратную связь от экспертов, посмотреть на свой бизнес чужими глазами — очень важны, так как это в итоге помогает предпринимательницам привлекать не только государственные гранты, но и частные инвестиции в развитие своего бизнеса.
Программа "Мама-предприниматель" проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". В Самарской области программу ежегодно проводит областное минэкономразвития.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?