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Государство и Бизнес Экономическая политика

Бизнес-леди из Самарской области приняла участие в федеральном этапе программы "Мама-предприниматель"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральный этап программы "Мама-предприниматель" проходил в очном формате в Москве. Его участницами стали победительницы региональных этапов и дополнительных образовательных треков. 25 предпринимательниц "прокачали" свои идеи или действующий бизнес, получили обратную связь от экспертов и поборолись за грант в 1 млн рублей на развитие своего дела. Организаторы обеспечили участницам проезд и проживание в Москве, а также уникальную тренинговую программу.

Фото: личный архив Анастасии Решетняк

Свой проект на федеральном уровне представила участница из Самарской области Анастасия Решетняк. Жительница Ставропольского района основала в с. Ягодное конный клуб. Вместе с развитием собственного дела, женщина занимается воспитанием дочки и готовится к появлению второго ребёнка. Как призналась Анастасия, участие в федеральном этапе дало возможность понять, что ее проект — яркий, заметный и перспективный.

"Поездка выдалась интересной, федеральный этап — это, конечно, другая атмосфера, другой масштаб. Было полезное обучение, интересные спикеры. Волнение присутствовало на защите, на выступление было дано три минуты, а казалось будто три секунды, но я справилась. Конечно, хотелось бы выиграть, но это опыт. Приятно, что всего было подано 4 тысячи заявок, и мой вошел в 25 лучших. Это значит, что я занимаюсь правильным делом, у меня интересный проект и нужно развивать его дальше", — поделилась итогами поездки Анастасия Решетняк.

В течение трёх дней мамы-предприниматели вместе с экспертами — тренерами программы, представителями компаний-партнеров проекта, внешними специалистами — совершенствовали свои бизнес-проекты: работали над личным брендом, презентацией, выстраиванием успешной коммуникации с инвестором, способами продаж продукта через ценности и др. В заключительный день предпринимательницы защитили свои проекты перед экспертным жюри в формате питч-сессии.

"В оценке экспертное жюри ориентировалось на такие важные показатели, как финансовая устойчивость бизнеса, понимание клиента, возможности к масштабированию. Я считаю победительницами всех участниц — 25 мам, которые попали в федеральный финал из 4 тысяч человек, принявших участие в программе в 2024 году", — пояснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По словам замминистра, презентация проекта, возможность получить обратную связь от экспертов, посмотреть на свой бизнес чужими глазами — очень важны, так как это в итоге помогает предпринимательницам привлекать не только государственные гранты, но и частные инвестиции в развитие своего бизнеса.

Программа "Мама-предприниматель" проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". В Самарской области программу ежегодно проводит областное минэкономразвития.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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