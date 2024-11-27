Авито Работа: за год зарплатные ожидания жителей Самарской области выросли в среднем на 20%

Эксперты Авито Работы подвели итоги бизнес-сезона и выяснили, что в сравнении с осенью 2023 года зарплатные ожидания жителей Самарской области на рынке труда увеличилось на 20% и составили в среднем 71 111 рублей в месяц. В прошлом году средняя сумма, которую специалисты указывали в резюме, составляла порядка 59 444 рубля в месяц при полном рабочем дне.

Осенью 2024 года значительнее всего выросли зарплатные ожидания в Москве (+25% год к году) — здесь соискатели хотят получать в среднем 128 211 рублей в месяц при полном рабочем дне. Второе место по критерию роста средних зарплатных ожиданий разделили Воронежская, Нижегородская и Ярославская области с увеличением на 21%. В среднем на 20% больше, чем годом ранее, суммы в резюме указывали

специалисты из Самарской и Новосибирской областей.

Регионы с наибольшим приростом зарплатных ожиданий соискателей осенью 2024 года

За последний год зарплатные ожидания больше всего выросли у соискателей из сферы автосервисов (+28%). Если в прошлом году специалисты индустрии в среднем указывали в резюме сумму порядка 77 702 рублей, то уже осенью 2024 года — 99 306 рублей. В равной степени на 22% год к году увеличились зарплатные ожидания соискателей в пищевом производстве, у мастеров по ремонту техники и клинеров.

Сферы с наибольшим ростом зарплатных ожиданий соискателей осенью 2024 года

При этом самые высокие зарплатные ожидания можно отметить у соискателей из Москвы (128 211 рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (102 514 рублей). На втором месте кандидаты из Санкт-Петербурга, которые указывают в резюме ожидаемую зарплату порядка 96 323 рублей в месяц при полном рабочем дне, а на четвертом месте — специалисты из Ханты-Мансийского АО (81 249 рублей). Пятерку лидеров замыкает Татарстан, где зарплатные ожидания составляют в среднем 80 741

рубль в месяц при полном графике.

Регионы с самыми высокими зарплатными ожиданиями соискателей осенью 2024 года