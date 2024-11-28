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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE предлагает новый CHANGAN CS75 PLUS в лизинг со скидкой 11%

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг новый кроссовер CHANGAN CS75 PLUS с привилегией в размере 11% от РРЦ. Предложение действует на договоры, заключенные до конца 2024 года.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Корпоративную преференцию можно использовать при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Так, например, CHANGAN CS75 PLUS в комплектации 1,5 AT Comfort 2WD для клиентов CARCADE обойдётся в 3 150 600 рублей, а стоимость 2,0 AT Luxe 2WD составит 3 328 600 рублей.

CHANGAN CS75 PLUS — третье поколение многофункционального кроссовера, созданное с большим акцентом на семейные ценности. В России модель представлена в трёх комплектациях: Comfort, Luxe и Tech. Все автомобили оснащены классической и надёжной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Городской кроссовер доступен в четырёх цветовых решениях: кристальный белый, атомный серый, горный серый, глубокий чёрный.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Кроме того, автомобили CHANGAN доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wARyzg

ИНН 3905019765

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