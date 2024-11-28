"Тольяттиазот" — финалист федерального конкурса "ТЭФИ-КАПИТАЛ"

Проект ТОАЗа "Химия мастерства" вошел в топ-3 финалистов всероссийской телевизионной премии за освещение тем предпринимательства и социально ответственного бизнеса "ТЭФИ-КАПИТАЛ". Конкурс проводится Академией российского телевидения среди тележурналистов и ТВ-программ, которые вышли в эфир на территории субъектов Российской Федерации. Торжественная церемония награждения призеров прошла в Уфе.

Работа "Тольяттиазота" отмечена в номинации "Лучший проект корпоративного медиа". В состав экспертного совета, который оценивал участников конкурса, вошли члены Академии российского телевидения, популярные телеведущие, главные редакторы радиостанций и профессионалы медиаиндустрии.

"Химия мастерства" — это мультимедийный проект, который представляет собой серию видеороликов, героями которых стали наставники ТОАЗа. Сотрудники Компании делятся личными историями, рассказывая об успешных практиках работы со стажерами. Формат видеоигры позволяет донести информацию до молодых специалистов, попадая в современное клиповое мышление.

За период с сентября 2023 года было выпущено 10 видеоработ, еще две находятся в стадии монтажа. Хронометраж каждого ролика составляет от 2,5 до 3,5 минут. Они транслируются в социальных сетях "Тольяттиазота", а также на профориентационных встречах в сузах и вузах, предоставляя возможность потенциальным сотрудникам предприятия заочно познакомиться со своими наставниками.

На конкурс "ТЭФИ-КАПИТАЛ", который проводится в шестой раз, было представлено около 240 работ.

"В престижной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ" ТОАЗ участвует впервые. PR-проект компании рассматривался наряду с мастодонтами тележурналистики из разных регионов России, — комментирует Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ". — Особенно ценно, что он сразу был отмечен наградой. Ключевая цель проекта "Химия мастерства" — рассказать о сильной системе наставничества на предприятии доступным языком и привлечь в "Тольяттиазот" молодых специалистов. Потенциальное знакомство с человеком, который помогает раскрыться в профессии, делает адаптационный период на новом рабочем месте более комфортным".