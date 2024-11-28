Стали известны подробности похищения женщины в Самаре

Следственный комитет продолжает разбираться в ситуации с похищением женщины в Самаре. ЧП произошло 22 ноября.

Напомним, по версии следствия, четверо мужчин 30-47 лет из-за ранее возникшего конфликта, применяя опасное для жизни насилие и угрожая ножом, похитили из подъезда 36-летнюю женщину и увезли ее на автомобиле. Правоохранители вызволили пленницу в тот же день. Подозреваемых сразу задержали. В отношении них возбудили уголовное дело о похищении человека.

Сейчас правоохранители узнали о вероятных первопричинах конфликта. По предварительным данным источников, изначально поссорились сожитель потерпевшей и один из похитителей. Сожитель женщины, по имеющимся данным, избил оппонента. Тогда тот позвал для "разбирательства" друзей. И просто похитил гражданскую жену обидчика.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия, похитителям грозит реальное лишение свободы.