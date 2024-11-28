За девять месяцев в регионе выявили 18 "черных" кредиторов

Банк России в январе-сентябре 2024 г. выявил на финансовом рынке Самарской области 18 нелегальных участников, сообщает пресс-служба регулятора.
В регионе наиболее распространено нелегальное потребительское кредитование. Работая под видом комиссионных магазинов, ломбардов, микрокредитных компаний, нелегалы выдавали займы гражданам, не имея лицензии на эту деятельность. Такие компании работали в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.
Так, недобросовестные комиссионные магазины передавали клиенту деньги не после продажи вещи, принятой на комиссию, а сразу при получении товара и оформлении договора. То есть фактически они выдавали займы под залог имущества. Договоры займа нелегалы подменяли договорами комиссии, купли-продажи с правом обратного выкупа имущества, хранения ценных вещей. Проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка, а сохранность имущества не гарантирована.
Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России направляет в правоохранительные органы.
"Нелегальные кредиторы заманивают граждан выгодными, на первый взгляд, условиями, но в реальности могут брать различные комиссии, продать заложенное имущество, не дожидаясь возврата денег, а также использовать незаконные методы возврата долга. Поэтому перед обращением за финансовой услугой гражданам стоит убедиться, что выбранная организация работает на финансовом рынке легально. Очень важно оперативно выявлять и пресекать нелегальное кредитование, чтобы уберечь людей от финансовых и имущественных потерь", - отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
Проверить, вправе ли компания оказывать финансовые услуги, можно в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Также стоит убедиться, что организация не состоит в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.