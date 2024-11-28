За девять месяцев в регионе выявили 18 "черных" кредиторов

Банк России в январе-сентябре 2024 г. выявил на финансовом рынке Самарской области 18 нелегальных участников, сообщает пресс-служба регулятора.

В регионе наиболее распространено нелегальное потребительское кредитование. Работая под видом комиссионных магазинов, ломбардов, микрокредитных компаний, нелегалы выдавали займы гражданам, не имея лицензии на эту деятельность. Такие компании работали в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

Так, недобросовестные комиссионные магазины передавали клиенту деньги не после продажи вещи, принятой на комиссию, а сразу при получении товара и оформлении договора. То есть фактически они выдавали займы под залог имущества. Договоры займа нелегалы подменяли договорами комиссии, купли-продажи с правом обратного выкупа имущества, хранения ценных вещей. Проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка, а сохранность имущества не гарантирована.

Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России направляет в правоохранительные органы.

"Нелегальные кредиторы заманивают граждан выгодными, на первый взгляд, условиями, но в реальности могут брать различные комиссии, продать заложенное имущество, не дожидаясь возврата денег, а также использовать незаконные методы возврата долга. Поэтому перед обращением за финансовой услугой гражданам стоит убедиться, что выбранная организация работает на финансовом рынке легально. Очень важно оперативно выявлять и пресекать нелегальное кредитование, чтобы уберечь людей от финансовых и имущественных потерь", - отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Проверить, вправе ли компания оказывать финансовые услуги, можно в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Также стоит убедиться, что организация не состоит в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.