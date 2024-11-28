В Тольятти пройдет финал чемпионата Самарской области "Будущие профессионалы 5+"

В пятницу, 29 ноября, в Тольятти состоится финал чемпионата Самарской области среди команд дошкольных образовательных организаций Самарской области "Будущие профессионалы 5+". 35 команд примут участие в финальных испытаниях, по итогам которых 21 команда станет золотыми, серебряными и бронзовыми призерами.

Чемпионат "Будущие профессионалы 5+" проводится министерством образования Самарской области при участии АНО ДО "Планета детства "Лада" с 2019 года. Главная задача мероприятия — формирование у дошкольников представлений о мире труда и профессий.

Ранняя профориентация является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Высокую роль ранней профессиональной ориентации как одного из приоритетных направлений развития образовательной политики неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подчеркивая важность вовлечения в образовательный процесс представителей бизнеса и предприятий.

Так, центральное направление чемпионата 2024 года — промышленность, основополагающий кластер для экономики нашего региона. Конкурс включает несколько профессиональных направлений: "Агрономия", "Аэрокосмическое", "Медицина", "Строительство", "Машиностроение" (семейный мастер), "Дизайн", "Профессия будущего".

Экспертами Чемпионата "Будущие профессионалы 5+" выступают специалисты и руководители из профессиональной сферы АО "АвтоВАЗ", АО РКЦ "Прогресс", "ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 5".

С 2023 года в чемпионате введен формат "семейный мастер". Ценность семьи безгранична, именно в семье появляются первые предпочтения к профессии и порой вырастает целая династия. В прошлом году семейный мастер был в направлении "Пищевая индустрия", в этом году трудовые семьи привлекались к участию в направлении "Машиностроение".

На территориальном этапе чемпионата было подано более 1150 заявок. В их числе заявки от детских дошкольных учреждений г. Сызрани, г. Чапаевска, г. Кинеля, г. Отрадного, г. Новокуйбышевска, г. Похвистнево, п. г. т. Смышляевка, г. Октябрьска, с. Пестравка. По итогам финальных состязаний команды победителей наградят медалями, дипломом и памятным подарком. Команды финалистов будут награждены дипломом и памятным подарком.