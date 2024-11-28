16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В индустриальном стиле: что посмотреть туристу в арт-кластере "Станкозавод"? В Самарской области появятся автомобильные туристические маршруты Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж Еда как эмоция: рассказываем о самарских ресторанах с историей Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Туризм Общество

В индустриальном стиле: что посмотреть туристу в арт-кластере "Станкозавод"?

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 109
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Центр труда и отдыха "Станкозавод" сам по себе уже интересен тем, что находится на территории бывшего промышленного предприятия — Средневолжского станкостроительного завода, на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейская. Поэтому интерьеры арт-кластера выдержаны в индустриальном стиле.

В переоборудованных помещениях можно увидеть настоящие артефакты: стены из стеклоблоков, воссозданные из материалов, собранных с разных заводов, настоящий токарно-винторезный станок, который производили на Станкозаводе в советское время, сохранившуюся настенную плитку и даже вагонетки, подсвеченные разными цветами.

Любителям искусства будет интересно посетить выставочные пространства с работами известных художников. А со смотровой площадки центра, которая находится на крыше, открывается вид на Волгу и исторический центр Самары. Ну и, конечно, на "Станкозаводе" жители и гости города найдут множество интересных локаций для фотосессий.

Какие еще пространства есть в "Станкозаводе"? Ответ — в нашем видео.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области

Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1