В индустриальном стиле: что посмотреть туристу в арт-кластере "Станкозавод"?

Центр труда и отдыха "Станкозавод" сам по себе уже интересен тем, что находится на территории бывшего промышленного предприятия — Средневолжского станкостроительного завода, на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейская. Поэтому интерьеры арт-кластера выдержаны в индустриальном стиле.

В переоборудованных помещениях можно увидеть настоящие артефакты: стены из стеклоблоков, воссозданные из материалов, собранных с разных заводов, настоящий токарно-винторезный станок, который производили на Станкозаводе в советское время, сохранившуюся настенную плитку и даже вагонетки, подсвеченные разными цветами.

Любителям искусства будет интересно посетить выставочные пространства с работами известных художников. А со смотровой площадки центра, которая находится на крыше, открывается вид на Волгу и исторический центр Самары. Ну и, конечно, на "Станкозаводе" жители и гости города найдут множество интересных локаций для фотосессий.

Какие еще пространства есть в "Станкозаводе"? Ответ — в нашем видео.