Антон Емельяненко принял участие в комиссии Госсовета РФ по направлениям "Кадры", "Молодежь и дети", "Технологическое лидерство"

В четверг, 28 ноября, на выездном заседании комиссий Государственного совета РФ по направлениям "Кадры", "Молодежь и дети", "Технологическое лидерство", которое проходит на федеральной территории "Сириус" в рамках IV конгресса молодых ученых, обсудили роль регионов в обеспечении технологического лидерства страны, пути вовлечения в науку студентов и школьников, обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики.

Открыл заседание заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он сообщил, что промышленности России к 2030 году понадобится дополнительно 1,8 млн специалистов и назвал задачу по подготовке такого количества кадров амбициозной, но достижимой.

В круглом столе "Роль регионов в обеспечении технологического лидерства: стратегии, инвестиции и инфраструктура", который прошел в рамках комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство", принял участие вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Самарская область является одним из флагманов научно-технологического развития. В рейтинге по итогам 2023 года, опубликованном федеральным информагентством РИА "Новости", регион занимает шестую позицию. Нужно отметить, что на первую десятку субъектов приходится более 60% общероссийского объема инновационных товаров, работ и услуг.

Антон Емельяненко отметил, что потенциал Самарской области еще предстоит раскрыть.

"Усилить позиции региона можно благодаря увеличению интенсивности взаимодействия между университетами и промышленными предприятиями региона. При этом мы видим успешные примеры, например, реализацию программ развития трех передовых инженерных школ, которые планируем масштабировать", — подчеркнул вице-губернатор.

Одним из перспективных направлений государственной политики в области научно-технологического развития является развитие наукоемкого предпринимательства — на базе Самарского университета им. Королева реализуется федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства". С момента запуска федерального проекта тренинги прошли уже более 85 тысяч студентов.

Еще одно направление работы — вовлечение научных и образовательных организаций, малых технологических компаний в технологическое обновление отраслей экономики и в создание новых рынков товаров и услуг. Так, на территории региона запущен научно-производственных центров "Беспилотные авиационные системы" на базе взаимодействия компании "Транспорт Будущего" и Тольяттинского государственного университета.

Сегодня перед регионом стоит задача обеспечить координацию основных участников процесса научно-технологического развития, осуществлять функции квалифицированного заказчика на НИР, а также координацию ресурсного обеспечения научно-технологического развития, включая федеральные и региональные меры поддержки.

Особый акцент — на усилении кооперации промышленного сектора с научными и образовательными организациями в целях опережающего насыщения отраслей экономики конкурентоспособными кадрами, современными технологиями и инновациями. Для этого правительство региона планирует активно использовать ресурсы формирующих в настоящее время национальных проектов, в частности национальных проектов по технологическому лидерству.

Катализатором для значительных изменений и улучшений в экономике страны могут стать научно-производственные объединения. Индустриальные партнеры принимают активное участие в реализации проектов "Приоритет-2030", "Передовые инженерные школы".

Так, университеты развивают сотрудничество с партнерами и вместе вносят изменения в образовательные программы, чтобы обучение было максимально практико-ориентированным и выпускников не приходилось доучивать на предприятиях.

Например, в Передовой инженерной аэрокосмической школе работает совет индустриальных партнеров. Их приглашают к участию в управлении, спрашивают, какие компетенции нужны их будущим работникам, с ними обсуждается, какую новую лабораторию открыть или какое новое образовательное пространство создать.

Предприятия помогают оборудованием, лицензиями на программное обеспечение, расходными материалами. Также они предоставляют наставников для каждого студента. Работая вместе с наставниками над своими задачами, студенты вовлекаются в крупные проекты предприятия. И это дает им новый уровень образования.

Предусмотрены и финансовые меры поддержки молодых ученых: правительством Самарской области ежегодно реализуется конкурс на предоставление денежных выплат молодым ученым и конструкторам, работающим в Самарской области и выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным для Самарской области направлениям развития науки, технологий и техники. Среди победителей конкурса представители университетов, научных организаций, крупнейших предприятий региона.