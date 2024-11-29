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Общество

В компании "Транспорт будущего" подвели итоги конкурса детских рисунков

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Транспорт будущего" наградила победителей конкурса детских рисунков "Моя мама строит будущее". Его провели в компании в преддверии Дня матери.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Участниками конкурса могли стать дети сотрудников компании в возрасте от 5 до 14 лет. Им предлагали нарисовать рисунок на тему "Моя мама строит будущее". Цель конкурса: отметить важность матерей в нашей жизни и создать атмосферу творчества и единства среди сотрудников.

Работы на конкурс представили 15 детей работников, а оценивали все коллеги — рисунки разместили на стенде в производственном корпусе. Компания решила наградить всех юных художников — им передали наборы подарков.

"Конкурс детского рисунка в "Транспорте будущего" — это повод для сотрудников предприятия провести время с семьей, поддержать своих детей и зарядиться энергией творчества. Рады, что юные участники конкурса и их родители поддержали идею, обязательно это учтем на будущее", — отметила директор по стратегическому менеджменту компании Анна Ворожбянова.

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