В компании "Транспорт будущего" подвели итоги конкурса детских рисунков

Компания "Транспорт будущего" наградила победителей конкурса детских рисунков "Моя мама строит будущее". Его провели в компании в преддверии Дня матери.
Участниками конкурса могли стать дети сотрудников компании в возрасте от 5 до 14 лет. Им предлагали нарисовать рисунок на тему "Моя мама строит будущее". Цель конкурса: отметить важность матерей в нашей жизни и создать атмосферу творчества и единства среди сотрудников.
Работы на конкурс представили 15 детей работников, а оценивали все коллеги — рисунки разместили на стенде в производственном корпусе. Компания решила наградить всех юных художников — им передали наборы подарков.
"Конкурс детского рисунка в "Транспорте будущего" — это повод для сотрудников предприятия провести время с семьей, поддержать своих детей и зарядиться энергией творчества. Рады, что юные участники конкурса и их родители поддержали идею, обязательно это учтем на будущее", — отметила директор по стратегическому менеджменту компании Анна Ворожбянова.
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