Самарцев призывают проголосовать за объекты области для изображения на банкноте 1000 рублей

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Банк России приглашает всех желающих принять участие в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода была представлена в 2023 г. и останется прежней.