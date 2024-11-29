Самарцев призывают проголосовать за объекты области для изображения на банкноте 1000 рублей

Банк России приглашает всех желающих принять участие в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода была представлена в 2023 г. и останется прежней.
Самарскую область представляют такие объекты, как Жигулевская ГЭС на реке Волге, Монумент Славы, музейно-выставочный центр "Самара-Космическая" и Самарский академический музей драмы имени М.Горького.
Проголосовать можно на сайте Банка России до 12 декабря.
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