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Самарцев призывают проголосовать за объекты области для изображения на банкноте 1000 рублей

МОСКВА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк России приглашает всех желающих принять участие в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода была представлена в 2023 г. и останется прежней.

Самарскую область представляют такие объекты, как Жигулевская ГЭС на реке Волге, Монумент Славы, музейно-выставочный центр "Самара-Космическая" и Самарский академический музей драмы имени М.Горького.

Проголосовать можно на сайте Банка России до 12 декабря. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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