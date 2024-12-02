На благоустройство парка Победы в Самаре планируют потратить 115 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по благоустройству парка Победы. На эти цели выделяют 115 млн рублей.

Победитель торгов определится после 11 декабря. Он должен будет выполнить работы до 30 августа 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году парк Победы ожидает благоустройство и реконструкция мемориального комплекса. В 2025 году в парке запланированы реконструкция фонтанов, создание искусственного озера и благоустройство аллей. Особое внимание уделят мемориальному комплексу с именами участников парада Победы 1945 года.