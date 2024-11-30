В самарском парке Победы реконструируют мемориальный комплекс

В следующем году в самарском парке Победы планируют реконструировать материальный комплекс. 28 ноября и. о. главы Самары Иван Носков обсудил с директором МАУ "Парки Самары" Константином Улановым развитие парка Победы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Парк Победы — одна из основных площадок, где планируются торжественные мероприятия, посвященные празднованию юбилея Великой Победы. Здесь есть многочисленные мемориальные комплексы, памятники, постаменты, экспозиция военной техники, которые весной подготовят к торжественной дате. Текущим содержанием территории парка доволен, нареканий от жителей на парк мне лично не поступало. На перспективу необходимо подготовить площадку для установки в парке памятника участникам СВО. Сам памятник обязательно обсудим с Советом ветеранов СВО", — отметил и. о. главы города Самары Иван Носков.
В этом году МАУ "Парки Самары" произвели ремонт в парке Победы: обновили открытую сцену, детскую площадку и завершили строительство Вечного огня. В настоящий момент завершается ремонт стационарного туалета.
На следующий год в парке Победы запланированы реконструкция фонтанов, создание искусственного озера и благоустройство аллей. Особое внимание уделят мемориальному комплексу с именами участников парада Победы 1945 года.
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"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?