Какие задачи решают наставники на АВТОВАЗе?

Тольяттинский автогигант заявил о перезагрузке программы наставничества. Как сегодня организована эта система на предприятии и какие преференции предусмотрены для наставников? Рассказываем об этом в деталях.

Знакомство с профессиональной семьей

Система наставничества работает на АВТОВАЗе с момента создания предприятия. С течением времени она постоянно развивалась, дополнялась, чтобы соответствовать тем задачам, которые стояли перед автозаводом.

Когда новичок впервые приходит на такое огромное производство, ему требуется помощь для адаптации в коллективе, в обретении необходимых производственных контактов и в освоении важных профессиональных навыков. Со всем этим и многим другим своего подопечного знакомит наставник. Он рассказывает об организационной структуре, в которой предстоит работать новому сотруднику, о функциональных и обеспечивающих службах, информирует о правилах внутреннего трудового распорядка и о корпоративных ценностях АО "АВТОВАЗ". Этому на предприятии уделяют очень много внимания, так как Волжский автомобильный завод — это большая профессиональная семья со славной историей, сложившимися традициями и принципами. Поэтому наставниками на АВТОВАЗе становятся наиболее квалифицированные и опытные работники, обладающие высокими профессиональными и моральными качествами.

Задача программы — обеспечить вновь принятым работникам, а также переведённым на другой участок работы особое внимание от более опытных товарищей и непосредственного руководителя, способствовать их комфортной адаптации на новом рабочем месте.

Работа по персональному плану

Система наставничества на АВТОВАЗе — это организованный процесс, в котором каждый новичок адаптируется и профессионально развивается по собственному, персональному плану. Перед тем как его составить, на заводе проводят кропотливую предварительную работу. Для начала выясняют потребность в наставничестве, поскольку зачастую на АВТОВАЗ возвращаются прежние сотрудники, для которых не нужно организовывать полный цикл процесса. Далее в зависимости от подготовленности новичка определяют продолжительность наставничества: кто-то на заводе уже работал, а кто-то, учась в институте, проходил здесь производственную практику. И только потом назначают наставника, который и готовит для своего подопечного персональный план. Главное в процессе наставничества — это индивидуальный подход к каждому принятому на АВТОВАЗ сотруднику, чуткое к нему отношение со стороны закрепленного куратора.

По сложившейся на АВТОВАЗе практике период прохождения процесса наставничества у сотрудников рабочих специальностей массовых профессий составляет 3 месяца, а для новичков станкоинструментальных профессий — 6 месяцев. Примечательно, что на автогиганте через процесс наставничества проходят не только специалисты, служащие, трудоустроенные студенты и выпускники вузов, но и вновь принятые руководители.

Снижают текучесть кадров

В АО "АВТОВАЗ" приняты, действуют и постоянно дополняются нормативные акты, посвященные процессу наставничества. В них закреплены не только сроки, схемы и регламенты, но и меры поддержки специалистов, принявших на себя бремя наставничества: ежемесячные надбавки к заработной плате, годовые бонусы, если наставляемый закрепился на предприятии и другие меры стимулирования.

Это связано с тем, что на автогиганте очень трепетно относятся к наставникам, так как все понимают, какие важные задачи они решают: снижение текучести кадров за счет быстрой адаптации новых сотрудников; решение вопросов подготовки кадров нужной квалификации; совершенствование системы деловых связей и многое-многое другое.

В течение календарного года за одним наставником может быть закреплено не более 2 подопечных. В особых случаях это количество может быть увеличено. Перечень профессий/должностей, по которым осуществляется наставничество, утверждается директором производства/дирекции/службы на один календарный год. По окончании наставничества наставник сопровождает бывшего новичка, продолжая оказывать содействие в решении производственных и социальных вопросов в течение девяти месяцев по рабочим специальностям, среди рабочих, специалистов и служащих — в течение шести месяцев.

Как оплачивается труд наставника

Перезагрузка системы наставничества предполагает ряд новых условий. По ним значительно увеличено вознаграждение для наставников и расширен круг работников, которые могут ими быть.

За осуществление наставничества наставнику производится ежемесячная доплата в размере 7 500 рублей за каждого подопечного. Если наставляемый продолжает работать в структурном подразделении по профессии/должности, по которой в отношении него осуществлялось наставничество, и при отсутствии дисциплинарных взысканий у наставника и/или наставляемого, наставнику по окончании сопровождения, выплачивается единовременная премия за результативность в размере 67 500 рублей за каждого наставляемого среди рабочих и 45 000 рублей, соответственно среди РСиС и рабочих станкостроительных профессий, где наставничество длится 6 месяцев. По итогам наставничества и сопровождения, за каждого наставляемого наставник может получить до 90 000 рублей в год.

Таким образом, институт наставничества не только эффективен и востребован среди действующих сотрудников автозавода, но и способствует притоку новых кадров. А чем скорее каждый пришедший на АВТОВАЗ работник адаптируется, обретет необходимые навыки и опыт, тем быстрее тольяттинский автогигант реализует свои планы по расширению модельного ряда и роста объемов производства автомобилей бренда Lada. А завод еще больше укрепит свои позиции на автомобильном рынке России.