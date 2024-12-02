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Общество

"Тольяттиазот" стал победителем международного конкурса "Медиалидер"

ТОЛЬЯТТИ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мультипликационный сериал ТОАЗа "Приключения Толика Азотова" занял первое место в международном конкурсе корпоративных СМИ "Медиалидер — 2024". Работа компании получила высшую оценку экспертного жюри в номинации "Лучший внутрикорпоративный спецпроект". Церемония награждения финалистов прошла в Москве.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Проект "Тольяттиазота" представляет собой серию короткометражных мультфильмов о приключениях начинающего химика Толика и его сестры Вероники. Главные герои проводят простейшие химические опыты, получают интересную информацию о деятельности ТОАЗа, проводят время с родителями на природе и путешествуют по космосу.

За период с октября 2023 года были выпущены четыре серии, каждая из которых посвящена отдельной теме. Мультсериал ориентирован на развитие интереса к естественным наукам, на экологическое воспитание, пояснение важности мировой продовольственной безопасности, популяризацию семейных ценностей и раннюю профориентацию.

В рамках просветительской работы мультфильмы "Приключения Толика Азотова" передаются в образовательные учреждения Самарской области, с которыми сотрудничает ТОАЗ. Кроме того, все серии транслируются в эфире городского телевидения и в социальных сетях Компании.

Эксперты конкурса "Медиалидер" отметили также телеграм-канал "Тольяттиазота". В номинации "Лучший телеграм-канал для внутренней аудитории" он получил "Диплом отличника". В настоящее время в канале "Вместе мы ТОАЗ", который служит эффективным инструментом внутрикорпоративных коммуникаций, - около 3800 подписчиков.

На конкурс корпоративных СМИ в этом году поступило порядка 500 заявок из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Участниками стали представители бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций.

В последнем месяце уходящего года принято подводить итоги. Сейчас можно с уверенностью заявить, что 2024 год стал для "Тольяттиазота" годом рекордов и побед. Производственные достижения дополнялись медалями в спорте, а также наградами корпоративных проектов Компании. Признание на престижных федеральных и международных конкурсах, положительный отклик аудитории, тысячные охваты в соцсетях - все это мотивирует на создание новых проектов, способствующих продвижению ТОАЗа в медиапространстве.

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