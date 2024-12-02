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Армия Общество

Расширены гарантии для участников специальной военной операции

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 декабря 2024 г. вступил в силу федеральный закон от 23.11.2024 №391-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и федеральный закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицам, принимающим участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Данным федеральным законом расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

В соответствии с законом, при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.

В целях оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России в любой рабочий день. Также с данным вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.

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