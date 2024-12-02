Кибер-колобок и Емеля-джун: как звучали бы русские сказки на современный лад

Наверное, лучше сказок, чем те, что мы слушали в детстве, уже не придумать. Там было все — и герои со злодеями, и интрига, и настоящая дружба. Вместе с оператором Т2 решили представить, что будет, если самые популярные сказочные сюжеты адаптировать под цифровую современность.

Репка

Посадил дед репку. Да только семена репки бабка на маркетплейсе заказывала, и одному лешему ведомо, чего ей там прислали. Выросла репка огромная-преогромная, размером едва ли не с саму избу. Кринж невиданный. Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытащить не может. Тогда придумал он собрать всех на планерку. Дедка позвал бабку, бабка — внучку, внучка — Жучку, Жучка — кошку, а кошка — мышку.

Решено было репку не тянуть, а сделать для нее канал в Telegram да перед фермерами заморскими своими успехами хвастаться. Ну, а что? Пруфы-то есть! К тому же связь от Т2 и до их деревни дошла — оператор станции базовые строит и в проекте устранения цифрового неравенства участвует. Везде интернет есть — и в избе, и в плентспейсе. В огороде, то бишь.

Так и стали всей семьей блогерами, и каждый за что-то отвечает. Дедка — в кадре, бабка — с камерой, внучка для них контент-план составляет. А Жучка, кошка и мышка для разгона активности лойсы ставят. Так и живут они все теперь припеваючи, рекламу в блоге продают и честно ее маркируют. Подписчикам формат заходит. Полный движ-париж.

Колобок

Жили-были старик со старухой. Однажды попросил старик испечь колобок, да не простой, а безглютеновый. Бабка заказ в онлайн-доставке сделала, и спустя минут пятнадцать уже привез ей курьер в рубахе пестрой мешок полезной муки. Замесила бабка тесто на безлактозном молоке, слепила комок, испекла и положила на окошечко остудить. Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился — с окна на газон, с газона за ворота да так и ливнул из деревни.

Катится колобок по дороге, а навстречу ему звери разные встречаются. Заяц его скушать хотел, да только он на кето-диете сидел — не стал. Волк тоже едва не слопал Колобка, да его мука безглютеновая смутила. Так и покатился тот дальше, пока салон t2 на пути не встретился ему — LED-вывеска на весь лес так и сияет, от дома видать. Зашел Колобок внутрь. Встретили его там приветливо, снарядили гаджетами разными, тариф выгодный подключили.

Так понравились Колобку технологии эти, что стал он моноколесом. И покатился дальше по городам и селам — тем более со связью t2 мобильный интернет есть везде!

Илья Муромец и Соловей-Разбойник

Ехал славный богатырь Илья Муромец на своем коне через Русь-Матушку. Доехал он до реки Смородины и видит, что на другом берегу на трех дубах да на девяти суках сидит Соловей-разбойник. Сидит да все смартфоном над головой машет, на землю и глазом не посмотрит. Слез Илья с коня да спросил у Соловья-разбойника, что этот штрих удумал.

И пожаловался Соловей: сеть не ловит, речи голосовые не отправляются, эсэмэски от друзей не приходят уже давно. Вот и пришлось на три дуба залезть — в народе поговаривают, так можно сигнал поймать. Сидит там уже три дня и три ночи, даже люд честной кошмарить перестал — плохо жить без скоростного интернета, даже если ты разбойник.

Сжалился над Соловьем Илья да в салон t2 привез — симку оформлять. Пусть лучше сидит на ветке да подкасты исторические слушает, чем суету наводит на лесных тропах. Только Илья строго-настрого запретил Соловью ссылки фишинговые да дипфейки людям добрым посылать — нехорошее это дело, да и Т2 тоже за безопасность.

Сказка про Емелю

Было у отца три сына: сеньор, мидл и джун. Последний, Емеля, курсы айтишные в интернетах своих прошел. Те самые, после которых работу нигде не найти. Один раз братья уехали на базар, а бабы и невестки давай посылать его — сходи, мол, Емеля, за водой.

А Емеле неохота было с печи слезать. Заказал он в доставке и воду, и конфет, и булочек, и много чего еще. Удивились бабы да невестки, но за стол сели трапезничать. На следующий день снова давай ему говорить: скучно нам, свози нас на ярмарку, на скоморохов посмотреть да поразвлечься. Емеля в подписку MiXX от t2 зашел, в онлайн-кинотеатре Wink нашел кино заморское с эффектами невиданными, да всю семью смотреть позвал. Чилл полный.

Обиделись на Емелю братья, думали тумаков ему раздать. А он им и говорит:

— Зачем тумаков, когда можно гигабайты раздавать? Да их в Т2 еще и менять на яства и кофий можно!

Так и устроили пир на весь мир. А потом узнали, что Т2 рефарминг в окрестностях проводит — а значит интернет будет и в огороде, и на рыбалке, и даже на скоростной трассе М-12. По ней можно в гости к родственникам отправиться и чай татарский с чак-чаком к столу привезти.