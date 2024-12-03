В четыре района Самарской области поставлены комбинированные дорожные машины

В Самарскую область поступило еще четыре комбинированные дорожные машины, сообщает АО "АСАДО".
КДМ в скором времени отправятся в Челно-Вершинский, Сызранский, Хворостянский и Кинельский район для обслуживания региональных или межмуниципальных автодорог.
"В декабре 2024 г. ожидаем поступление еще шести машин", - сообщает пресс-служба компании.
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