В четыре района Самарской области поставлены комбинированные дорожные машины

В Самарскую область поступило еще четыре комбинированные дорожные машины, сообщает АО "АСАДО".

КДМ в скором времени отправятся в Челно-Вершинский, Сызранский, Хворостянский и Кинельский район для обслуживания региональных или межмуниципальных автодорог.

"В декабре 2024 г. ожидаем поступление еще шести машин", - сообщает пресс-служба компании.