В Самаре прошел ежегодный казачий праздник "Слава богу, что мы - казаки!"

В Самарской области 30 ноября прошел праздник "Слава Богу, что мы - казаки!", посвященный 34-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, области и Поволжье. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Ассамблеи народов Самарской области и Самарского казачьего землячества.

Для пропаганды казачества и идей патриотизма среди населения нашего региона Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация "Ассамблея народов Самарской области" совместно с Самарской казачьей общественной региональной организацией "Самарское казачье землячество" проводят с 2015 года ежегодный казачий праздник "Слава Богу, что мы — казаки!", приуроченный к дате начала возрождения казачества на самарской земле — 30 ноября 1990 года.

В этом году — это самарское городское мероприятие "Слава Богу, что мы — казаки!" было посвящено 34-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье и с огромным успехом прошло 30 ноября во Дворце культуры железнодорожников имени А. С. Пушкина при финансовой поддержке администрации городского округа Самара и общества с ограниченной ответственностью "Кто есть кто".

С 13:00 до 14:00в фойе ДК была развернута фотовыставка по истории возрождения самарского казачества с 1990 по 2024 годы, на которой были представлены около 500 фотографий. Также участники и зрители этого мероприятия посетили выставку-продажу казачьей формы, сувениров, книг, атрибутики, холодного оружия и женского рукоделия, в которой приняли участие более десяти казаков-ремесленников и представителей Ассоциации предпринимателей Самарской области "Продвижение".

А с 14:00 до 16:00 в переполненном зрительном зале ДК с большим успехом прошел праздничный концерт. С 34-ей годовщиной начала казачьего возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье собравшихся поздравили Атаман Самарского казачьего землячества, председатель Совета Ассамблеи народов Самарской области Юрий Еругин, заместитель председателя самарской гордумы Сергей Рязанов, замруководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями и национальными центрами департамента общественных и внешних связей администрации Самары Дмитрий Долганов, заместитель директора государственного казенного учреждения Самарской области "Дом дружбы народов" Петр Сучков, заместитель по связям с общественностью и государственными органами власти филиала фонда "Защитники Отечества" по Самарской области Владислава Тряскина и член общественной палаты Российской Федерации, руководитель комитета "Семьи воинов Отечества" по Самарской области Екатерина Колотовкина.

В рамках праздничного концерта на Самарском городском мероприятии блестяще выступили: певицы Наталия Гражданкина, Гульнара Божина, вокальные и танцевальные коллективы: ансамбль казачьей песни "Сваха", народный хор русской песни "Волжские зори", народный хор казачьей песни "Ерик", ансамбль народной песни "Соловьиный праздник", ансамбль народной песни "Родничок" Центра детского творчества "Ступени", кадетский взвод Самарского казачьего кадетского корпуса, хореографический ансамбль "Таусень", (все — город Самара), ансамбль "Песни России" (город Чапаевск), ансамбль народной песни "Мирница" (муниципальный район Волжский).

С огромным интересом и удовлетворением это городское мероприятие посетили казаки и члены их семей, активисты ТОСов Самары, члены различных общественных объединений, самарские участники специальной военной операции и члены их семей.