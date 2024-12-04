Воспитанники самарского баскетбола Виктор Кашин и Владислав Карпов включены в заявку "Самары"

К матчу с "Локомотивом-Кубань" в составе БК "Самара" готовятся Виктор Кашин и Владислав Карпов. Воспитанники самарского баскетбола включены в заявку "Самары" в Единой Лиге ВТБ.

Защитник Виктор Кашин (30 лет, рост 194 см) начинал заниматься баскетболом в детской команде нашего клуба у тренера Игоря Шевченко. И прошел все уровни российского профессионального баскетбола: он чемпион Высшей и Суперлиги-2, в составе "Самары" — обладатель Кубка России и победитель Суперлиги-1. Последние два сезона он с успехом выступал за нашу команду 3×3.

Форвард Владислав Карпов (27 лет, рост 196 см) прошел баскетбольную школу у Игоря Тальских. И имеет опыт выступления в Единой молодежной лиге ВТБ. С лета 2020 г. он выступает за нашу команду 3×3 и в этом году впервые был вызван на сбор национальной команды 3×3.

Также к матчам "Самары" будут привлекаться игроки нашей молодежной команды.

Напомним, что в Самарской области создадут новый баскетбольный клуб. Главной политикой клуба будет набор из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов.