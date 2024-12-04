Воспитанники самарского баскетбола Виктор Кашин и Владислав Карпов включены в заявку "Самары"

К матчу с "Локомотивом-Кубань" в составе БК "Самара" готовятся Виктор Кашин и Владислав Карпов. Воспитанники самарского баскетбола включены в заявку "Самары" в Единой Лиге ВТБ.
Защитник Виктор Кашин (30 лет, рост 194 см) начинал заниматься баскетболом в детской команде нашего клуба у тренера Игоря Шевченко. И прошел все уровни российского профессионального баскетбола: он чемпион Высшей и Суперлиги-2, в составе "Самары" — обладатель Кубка России и победитель Суперлиги-1. Последние два сезона он с успехом выступал за нашу команду 3×3.
Форвард Владислав Карпов (27 лет, рост 196 см) прошел баскетбольную школу у Игоря Тальских. И имеет опыт выступления в Единой молодежной лиге ВТБ. С лета 2020 г. он выступает за нашу команду 3×3 и в этом году впервые был вызван на сбор национальной команды 3×3.
Также к матчам "Самары" будут привлекаться игроки нашей молодежной команды.
Напомним, что в Самарской области создадут новый баскетбольный клуб. Главной политикой клуба будет набор из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!