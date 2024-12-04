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Воспитанники самарского баскетбола Виктор Кашин и Владислав Карпов включены в заявку "Самары" В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб Три баскетболиста-американца покидают "Самару" БК "Самара" проиграл ЦСКА - 77:97 Баскетбольная "Самара" на выезде обыграла "Астану"

Баскетбол Спорт

Воспитанники самарского баскетбола Виктор Кашин и Владислав Карпов включены в заявку "Самары"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К матчу с "Локомотивом-Кубань" в составе БК "Самара" готовятся Виктор Кашин и Владислав Карпов. Воспитанники самарского баскетбола включены в заявку "Самары" в Единой Лиге ВТБ.

Защитник Виктор Кашин (30 лет, рост 194 см) начинал заниматься баскетболом в детской команде нашего клуба у тренера Игоря Шевченко. И прошел все уровни российского профессионального баскетбола: он чемпион Высшей и Суперлиги-2, в составе "Самары" — обладатель Кубка России и победитель Суперлиги-1. Последние два сезона он с успехом выступал за нашу команду 3×3.

Форвард Владислав Карпов (27 лет, рост 196 см) прошел баскетбольную школу у Игоря Тальских. И имеет опыт выступления в Единой молодежной лиге ВТБ. С лета 2020 г. он выступает за нашу команду 3×3 и в этом году впервые был вызван на сбор национальной команды 3×3.

Также к матчам "Самары" будут привлекаться игроки нашей молодежной команды.

Напомним, что в Самарской области создадут новый баскетбольный клуб. Главной политикой клуба будет набор из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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