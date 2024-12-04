Вещи от Сергея Безрукова, Ксении Собчак и Сергея Бурунова появятся на новогодней распродаже Авито

Cо 2 декабря на Авито станут доступны дропы вещей от Сергея Безрукова, Ксении Собчак, Марианны Елисеевой, Сергея Бурунова, Антохи МС, Сергея Сухова, Ильи Куруча, Ольги Карпуть, техноблогеров Wylsacom и BRIGMAN. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пользователи смогут приобрести вещи со съемок, одежду из личного гардероба звезд, их предметы интерьера, электронику. Дропы будут приурочены к новогодним скидкам на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой. Каждая вещь из дропа подобрана не случайно: звезды расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

Дропы звезд приурочены к периоду новогодних скидок людям от людей, который пройдет со 2 по 22 декабря. В распродаже примут участие как профессиональные, так и частные продавцы с высоким рейтингом. Покупателям будут доступны новые и ресейл товары со скидками до 80%, а ряд новых топовых позиций можно будет приобрести по цене до тысячи рублей. Отдельный акцент будет сделан на новогодние товары и подарки, а честность скидок будет контролировать специальный алгоритм.

Знаменитости будут выставлять вещи небольшой партией в один день. Все они будут доступны в личных аккаунтах звезд с возможностью приобретения через Авито Доставку. Открывает серию звездных дропов снова Ксения Собчак. В этот раз она предложит пользователям Авито несколько элементов своего гардероба: костюмы от российского бренда I AM STUDIO по ценам от 8 до 48 тысяч рублей, синее платье YOU WANNA, в котором Ксения провела несколько собеседований, стоимостью 5 600 рублей, строгий костюм Roseville, который можно стилизовать со структурированными вещами и другие фэшн-айтемы.

Благотворительные дропы

Вещи Сергея Безрукова появятся на платформе в рамках коллаборации с онлайн-кинотеатром PREMIER. Они станут доступны 4 декабря — в его дроп войдут вещи из детективного сериала по мотивам реальной жизни легендарного адвоката XIX века Фёдора Плевако. На платформе можно будет приобрести черное пальто главного героя, часы на цепочке, запонки и другие предметы, которые зрители могли видеть в кадре. Вместе с покупкой вещей из дропа, пользователи смогут получить автограф актера.

10 декабря пользователи Авито смогут купить уникальные вещи от российского актера Сергея Бурунова. В его профиле можно будет найти легендарные авиационные куртки John Douglas, солнечные очки бренда Ray Ban, мотошлем с подписью актера, комплект книг, которые озвучивал Сергей, и даже режиссерский именной стул.

Все вырученные средства с продажи вещей Сергея Безрукова и Сергея Бурунова будут направлены на благотворительные цели: в фонд Ильинской больницы и фонд помощи детям-сиротам "Измени одну жизнь".

Что еще можно приобрести на платформе

С 5 декабря на Авито можно будет приобрести гаджеты популярного техноблогера Wylsacom. В его профиле можно будет найти самую первую версию Apple Watch с белым керамическим браслетом, личный геймпад для PS5, и даже ностальгическую вещь — первый телефон Валентина с камерой.

Марианна Елисеева с 8 декабря выставит на продажу стильные элементы своего гардероба. Так, среди представленных вещей можно найти серую шубу Siammsiamm, рубашку из коллаборации Wanderson x Uniqlo, синий костюм с юбкой от бренда известного российского стилиста Rogov и другие вещи для создания стильного образа.

Репер Антоха МС 11 декабря предложит на Авито такие гаджеты как камера GoPro, синтезатор, стабилизатор для телефона, который поможет в создании качественного видеоконтента, и даже ретро магнитофон. А в середине декабря Сергей Сухов сделает дроп со знаковыми элементами гардероба. Покупатели смогут найти его свитер с косичками, черный пиджак с булавками и платок с принтом.

Следом Илья Куруч выставит на продажу технику для съемки крутых видео и прослушивания музыки. Ольга Карпуть предложит покупателям стильные вещи и обувь из личного гардероба. Завершит декабрьские дропы блогер BRIGMAN с игровыми гаджетами.