Вячеслав Федорищев принял участие в совещании под председательством полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова

В среду, 4 декабря, в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с высшими должностными лицами регионов по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического развития субъектов Федерации округа. Участие в совещании принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В числе основных тем — новый электоральный цикл и подготовка к предстоящему Единому дню голосования 2025 года. Полпред напомнил, что в ПФО планируется избрать глав трех регионов: Татарстана, Чувашии и Пермского края. Одновременно пройдут кампании по выборам депутатов представительных органов семи административных центров и массовые муниципальные выборы. Важно создать в регионах округа условия для легитимности и прозрачности предстоящих выборов, обеспечения общественно-политической стабильности.

В ходе совещания полпред уделил внимание и вопросам социально-экономического развития. Одной из важных задач в настоящее время является интеграция участников СВО в мирную жизнь, экономку и соцпроекты, оказание комплексной поддержки семьям военнослужащих.

На особом контроле аппарата полномочного представителя президента — реализация 14-ти национальных проектов, инициированных главой государства Владимиром Путиным. Особое внимание полпред обратил на реализацию нацпроектов "Образование" и "Здравоохранение". Игорь Комаров призвал глав регионов ПФО усилить контроль за их исполнением в установленные сроки. Также с 2025 г. на личном контроле глав регионов должна будет быть реализация 5-ти новых национальных проектов, о которых в Послании Федеральному собранию заявил глава государства. Это "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных" и "Молодежь России".

Отдельным блоком на совещании обсуждались вопросы готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024–2025 гг. и реализации реформы ТКО в округе. Полномочный представитель поручил главам регионов принять действенные меры по безаварийному прохождению сезона и устранению недочетов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В завершение совещания Игорь Комаров остановился на реализации окружных общественных проектов и акцентировал внимание на продолжении воспитательной работы с детьми и молодежью в рамках взаимодействия с "Движением Первых", Росмолодежью, РСМ, Российскими студотрядами и Российским обществом "Знание". Полпред отметил, что в следующем году стартует новый проект ПФО для работающей молодежи, который предусматривает спортивные и интеллектуальные соревнования в рамках регионального и окружного этапов. Участниками станут работники предприятий реального сектора экономики.

Еще одним важным событием для Приволжского федерального округа Игорь Комаров назвал выход Перми в пятерку финалистов Всероссийского конкурса "Молодежная столица России — 2025". Полпред отметил, что у столицы Прикамья как крупного промышленного и молодежного центра, есть все шансы на победу. В декабре пройдет финальное голосование, где жители России выберут победителя. "Молодежная столица России-2025" будет определена в конце года по итогам всех конкурсных этапов. Игорь Комаров призвал губернаторов и их регионы поддержать Пермь в борьбе за это звание, дающее приоритетное право на проведение крупных федеральных конкурсов для молодежи всей России, развитие городской и туристической инфраструктуры, повышение рейтинга инвестиционной привлекательности региона.

В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя, в том числе меры поддержки военнослужащих, межнациональные отношения, реализация программы "Национальная система пространственных данных".