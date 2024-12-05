Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию "Неплохо сохранился"

В субботу, 7 декабря, в 15:30 в Самаре пройдет пешеходная экскурсия "Неплохо сохранился" (12+). Организатором выступает музей им. Алабина, проведет экскурсию Рудольф Голубев. Продолжительность мероприятия - 2,5 часа.

Музей Алабина предлагает прогуляться по центру города и поговорить о важности трепетного отношения к историческим зданиям и памятникам архитектуры. Участники увидят, что бывает, когда историческое наследие встречается с активными творческими людьми.

Начало маршрута — доходный дом купца Степана Филимонова (Ленинская, 116 / Льва Толстого, 97). Здесь участники узнают историю здания, посетят одноименное бистро "Filimonov", где угостятся согревающими напитками.

А далее: познакомятся с домом в стиле "модерн" Степана Решетникова; заглянут в кофейню "Толстой", где их встретят горячим чаем с десертом и сюрпризом; узнают историю доходного дома Юрина, который неизменно привлекает внимание как случайных прохожих, так и краеведов; посетят уникальный барный особняк "Посольство", где гостей ждёт экскурсия по тематическим залам и дегустация напитков.

Завершится экскурсия концертом Димы Дмитриева в одном из самых необычных заведений нашего города — баре "Выход".