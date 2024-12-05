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Общество

В школах Самарской области в декабре школьные звонки заменят новогодние мелодии из балета "Щелкунчик"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре в образовательных учреждениях Самарской области вместо звонков будет звучать всемирно известная музыка из балета "Щелкунчик". 63 регион присоединился к федеральному проекту "Музыка вместо звонков", реализуемому министерством просвещения РФ совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Проект направлен на воспитание гармонично развитой личности и приобщение ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны.

Проект "Музыка вместо звонков" стартовал в российских школах в ноябре: весь месяц в образовательных учреждениях звучали отрывки из песен Александры Пахмутовой. Тема приурочена к 95-летию со дня рождения композитора. Началу проекта предшествовало онлайн-голосование, по итогам которого из 400 музыкальных произведений были выбраны четыре песни: "Орлята учатся летать", "Хорошие девчата", "Надежда" и "Трус не играет в хоккей". Мелодии для звонков исполнили и записали детские музыкальные коллективы из Самары, Москвы и Казани.

Музыка вместо звонков будет звучать в школах на протяжении 2024/25 учебного года: в декабре звонки заменят музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского, а с января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий "Разговоры о важном".

Всемирно известная музыка Петра Ильича Чайковского заменит школьные звонки в преддверии показа балета "Щелкунчик". Знаменитую постановку можно увидеть 31 декабря в официальном сообществе "Большого театра" в социальной сети "ВКонтакте".

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