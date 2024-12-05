Мэром Новокуйбышевска избран Алексей Коробков

В четверг, 5 декабря, в Новокуйбышевске прошло голосование за кандидатуру на должность главы города.
Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Новокуйбышевска выдвинула на рассмотрение народных избранников трех кандидатов: вдову Героя России Юлию Пономаренко, и.о. главы Алексея Коробкова, представителя КПРФ Валентина Сошникова.
В зале присутствовало 22 депутата. Большинство проголосовали за Алексея Коробкова.
В своем выступлении новоизбранный мэр отметил, что подготовил программу развития Новокуйбышевска и поселков, входящих в округ.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.