В Самарской области представили лучшие педагогические и общественные практики

Марафон "Национальные проекты — для всех!" прошел на базе Института развития образования Самарской области. Участниками ежегодного мероприятия стали около 300 человек.
Для выступления на секциях марафона отобраны эффективные практики образовательных организаций Самарской области — участников национального проекта "Образование" (школы, на базе которых работают "Точки роста", "Цифровая образовательная среда", "Доброшкола", "Кванториум", "IT—куб" и др.).
В секции "Современная школа. Социальные лифты каждому" обсуждались подходы к созданию условий, способствующих успешной социализации и развитию учеников. Участники делились практическими примерами внедрения инновационных методик и программ.
Фокус в секции "Успех каждого ребенка. Молодежь России" был сделан на социальные инициативы, имеющие целью поддержку и развитие талантливых ребят.
Работа секции "Патриотическое воспитание. Социальная активность" сосредоточилась на программах, которые помогают формировать гражданскую сознательность и активную жизненную позицию у молодежи. Обсуждались примеры успешных патриотических проектов в образовательных организациях Самарской области.
В рамках секции "Цифровая образовательная среда. Молодые профессионалы" участники рассказывали о внедрении инновационных технологий в образовательный процесс. Обсуждались вопросы подготовки молодых профессионалов, которые будут эффективно работать в условиях цифровизации.
Секция "Фестиваль инклюзивных практик" позволила представить проекты, направленные на создание доступной образовательной среды для школьников независимо от физических, ментальных или эмоциональных особенностей.
По итогам марафона педагоги-участники привезли в свои образовательные учреждения информацию о лучших практиках и планах дальнейшего сотрудничества с коллегами из всех муниципальных районов области по вопросам реализации национальных проектов России.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения