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Образование Общество

В Самарской области представили лучшие педагогические и общественные практики

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Марафон "Национальные проекты — для всех!" прошел на базе Института развития образования Самарской области. Участниками ежегодного мероприятия стали около 300 человек.

Фото: предоставлено Институтом развития образования Самарской области

Для выступления на секциях марафона отобраны эффективные практики образовательных организаций Самарской области — участников национального проекта "Образование" (школы, на базе которых работают "Точки роста", "Цифровая образовательная среда", "Доброшкола", "Кванториум", "IT—куб" и др.).

В секции "Современная школа. Социальные лифты каждому" обсуждались подходы к созданию условий, способствующих успешной социализации и развитию учеников. Участники делились практическими примерами внедрения инновационных методик и программ.

Фокус в секции "Успех каждого ребенка. Молодежь России" был сделан на социальные инициативы, имеющие целью поддержку и развитие талантливых ребят.

Работа секции "Патриотическое воспитание. Социальная активность" сосредоточилась на программах, которые помогают формировать гражданскую сознательность и активную жизненную позицию у молодежи. Обсуждались примеры успешных патриотических проектов в образовательных организациях Самарской области.

В рамках секции "Цифровая образовательная среда. Молодые профессионалы" участники рассказывали о внедрении инновационных технологий в образовательный процесс. Обсуждались вопросы подготовки молодых профессионалов, которые будут эффективно работать в условиях цифровизации.

Секция "Фестиваль инклюзивных практик" позволила представить проекты, направленные на создание доступной образовательной среды для школьников независимо от физических, ментальных или эмоциональных особенностей.

По итогам марафона педагоги-участники привезли в свои образовательные учреждения информацию о лучших практиках и планах дальнейшего сотрудничества с коллегами из всех муниципальных районов области по вопросам реализации национальных проектов России.

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