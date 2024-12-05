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Общество

Депутаты Самарской губернской думы провели встречу с участниками СВО

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 декабря по поручению председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова депутаты областного парламента посетили фонд "Защитники Отечества", где провели встречу с представителями фонда и участниками СВО и обсудили законодательные предложения и дополнительные меры поддержки.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева подчеркнула, что депутаты областного парламента на регулярной основе ведут работу по выявлению вопросов и проблем, возникающих у участников СВО, и выработке решений, в том числе на законодательном уровне.

Эта деятельность организована областным парламентом в рамках соглашения с фондом "Защитники Отечества", подписанного в 2023 году по инициативе председателя думы Геннадия Котельникова

Вопросов остается ещё немало. Их участники СВО и социальные координаторы госфонда озвучили на встрече с депутатами.

Говорили о необходимости выравнивания мер поддержки для всех участников СВО, включая членов частных компаний и Защитников Донбасса, которые ещё с 2014 года выполняли боевые задачи.

Ребята-участники СВО подняли очень много важных инициатив: это изменения в порядок получения различных мер поддержки — льгот, выплат, помощи; упрощение процедуры получения документов об участии в СВО.

Были вопросы, которые касались внесения изменений в федеральное законодательство. Например, решение вопроса о помощи родным погибших ребят, когда нет прямых родственников, кроме родных братьев и сестер.

Депутат Самарской губернской думы Елена Сазонова рассказала: "В Самарской области действуют меры поддержки как региональные, так и федеральные. Сегодня возникают новые вопросы, и цель сегодняшней встречи — озвучить предложения и выработать единую методику для решения: будет ли это законодательная инициатива или выработка каких-то документов, чтобы решить ту или иную проблему, с которой сталкиваются многие ребята".

Целый комплекс вопросов касался увековечивания памяти о Героях СВО: переименовании улиц, установление памятных знаков и мемориалов.

Депутат Самарской губернской думы Роман Балтер отметил: "Сегодня очень важно усиливать работу по патриотическому воспитанию. У нас в Самарской области более 660 школ, и в каждой из них есть ребята-выпускники, которые служат на СВО. Это большой ресурс для патриотического воспитания подрастающего поколения: в школах надо создавать музеи, памятные доски, альбомы".

Екатерина Кузьмичева подчеркнула, что в регионе уже многое делается: проводятся уроки мужества, встречи с Героями, развивается волонтерское движение. И этой патриотической работе нужно придать системность.

Руководитель самарского филиала Фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова рассказала, что за все время работы фонда в регионе было принято и рассмотрено более 26 тысяч обращений жителей. И сегодня на региональном уровне реализуется более 40 мер поддержки.

На выездном мероприятии были озвучены и предложения фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" к проекту областного бюджета на 2025–2027 годы, принятому в первом чтении.

Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Екатерина Кузьмичева рассказала: "Мы инициировали поправку по выделению дополнительных средств, к тем, которые уже есть в проекте бюджета: дополнительно 200 миллионов рублей на организацию помощи участникам СВО и членам их семей. Мы уже провели работу с правительством Самарской области, думаю, что и на заседании областного парламента коллеги поддержат нас".

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