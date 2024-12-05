Николай Лядин: "Отрадно, что по направлениям "строительство", "дороги", "транспорт" идет увеличение финансирования"

В Самарской губернской думе продолжается работа над проектом областного бюджета на ближайшие три года.

На заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам под председательством Николая Лядина было отмечено, что в представленном законопроекте сохраняются приоритетные направления по обновлению подвижного состава и транспортной инфраструктуры региона. Николай Лядин подчеркнул, что строительство, транспорт и автомобильные дороги - это практически шестая часть расходов всего областного бюджета, около 17%.

По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на 2025 год утвержденные расходы составляют 43 млрд 367 млн рублей. 24,9 млрд рублей запланировано на модернизацию и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области. По направлению "Пассажирский транспорт" предусмотрено 11 млрд 250 млн рублей, на модернизацию и развитие автодорог общего пользования местного значения - 7 млрд рублей, на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан - почти 2 млрд рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные министерству строительства в соответствии с проектом закона об областном бюджете, составляют свыше 16 млрд рублей. На ближайшие три года более 14 млрд рублей запланировано на переселение граждан из аварийного жилья, 12 млрд рублей - на обеспечение жильем детей-сирот. На восстановление прав участников долевого строительства в 2025 году будет направлено 1,5 млрд рублей.

Депутаты поддержали предложение парламентской фракции "Единая Россия" о выделении дополнительных средств в объеме 2 млрд 350 млн рублей на финансирование мероприятий по капремонту, реконструкции и строительству дорог местного значения, а также внутриквартальных дорог.

Для восстановления постоянного транспортного сообщения, в том числе между отдаленными муниципальными районами губернии и Самарско-Тольяттинской агломерацией предлагается изыскать дополнительно 500 млн рублей. Совершенствование межмуниципального общественного транспорта, наряду с программой обновления транспортной инфраструктуры, позволит улучшить качество жизни самарцев и повысить уровень социального самочувствия. Реализовать данные мероприятия предлагается в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Самарской области".

"Это главный документ нашего региона, наших жителей, и мы, конечно, отнеслись к его рассмотрению со всей ответственностью. Отрадно, что сегодня по нашим направлениям (строительство, дороги, транспорт) идет увеличение финансирования на 2025 год. На дороги общего пользования местного значения предусмотрено более 7 млрд рублей, это почти в два раза больше, чем было. Значительные средства - 11 млрд рублей - запланированы на обновление пассажирского транспорта. Это самые социально значимые направления, которых сегодня с нетерпением ждут жители", - подвел итог обсуждения Николай Лядин.