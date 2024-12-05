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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" одержала победу над клубом "Локомотив - Кубань"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 декабря, в самарском дворце спорта им. Высоцкого прошел баскетбольный матч между БК "Самара" и БК "Локомотив - Кубань" из Краснодара.

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Самара" обыграла гостей. Счет составил 72:71.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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