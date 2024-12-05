Баскетбольная "Самара" одержала победу над клубом "Локомотив - Кубань"

В четверг, 5 декабря, в самарском дворце спорта им. Высоцкого прошел баскетбольный матч между БК "Самара" и БК "Локомотив - Кубань" из Краснодара.
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Самара" обыграла гостей. Счет составил 72:71.
В четверг, 5 декабря, в самарском дворце спорта им. Высоцкого прошел баскетбольный матч между БК "Самара" и БК "Локомотив - Кубань" из Краснодара.
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Самара" обыграла гостей. Счет составил 72:71.
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Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!