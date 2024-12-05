Баскетбольная "Самара" одержала победу над клубом "Локомотив - Кубань"

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В четверг, 5 декабря, в самарском дворце спорта им. Высоцкого прошел баскетбольный матч между БК "Самара" и БК "Локомотив - Кубань" из Краснодара.