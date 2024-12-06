На форуме #МЫВМЕСТЕ 5 декабря президент России Владимир Путин открыл всероссийскую акцию "Елка желаний", организованную Движением Первых при поддержке Росмолодежь.Добро. С новогодней елки в Центральном выставочном зале "Манеж" глава государства снял три открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Первой участницей акции, желание которой снял с елки Владимир Путин, стала десятилетняя Маргарита Руцинская из Белгородской области. Школьница мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. Двенадцатилетняя Таисия Леонова из Московской области получит в подарок от президента России возможность посетить репетицию ансамбля народного танца им. И. Моисеева. Именно такое желание на Новый год она загадала. А также благодаря главе государства пятнадцатилетняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики сможет посетить Санкт-Петербург.

Участие Владимира Путина во Всероссийской акции "Елка желаний" стало доброй традицией. Ежегодно президент России снимает несколько открыток с мечтами участников акции. С 2018 года глава государства исполнил 18 новогодних желаний.

Например, в прошлом году президент исполнил сразу три мечты: Кристина Син из Южно-Сахалинска вместе с семьей получила в подарок поездку на озеро Байкал, Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга попробовала себя в роли ведущей новостей, а Никита Мирошниченко из Костромы посетил Эрмитаж.

Возможность подать заявку с новогодним желанием доступна мечтателям до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф. А, начиная с 6 декабря, каждый желающий может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты. Участие в "Елке желаний" — это возможность совершить чудо для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. У каждого есть возможность подарить частичку тепла тем, кто особенно сильно нуждается в этом.