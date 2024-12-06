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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Уникальную площадку молодежного досуга в Самарской области подключили к мобильной сети

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Посреди Красносамарского леса запустили связь LTE. Инженеры МегаФона завершили работы по монтажу телекоммуникационной инфраструктуры в молодежном центре "Лесная сказка". Связь и мобильный интернет здесь стали доступны благодаря реализации на территории Самарской области программы комплексного развития молодёжной политики "Регион для молодых"¹.

Центр расположен в 80 километрах от Самары, в природной зоне Красносамарского лесничества Кинельского района. В "Лесной сказке" регулярно проходят яркие молодёжные события и мероприятия, в том числе всероссийский военно-исторический лагерь "Страна Героев". Место окружено обширным зеленым массивом, который затрудняет проникновение мобильного сигнала.

Инженеры использовали проверенное сочетание низких и средних частотных диапазонов. Это решение обеспечило покрытие всей территории центра площадью более 15 гектаров голосовой связью и интернет-соединением со скоростью до 100 Мбит/с. Кроме того, звонки и передача данных стали доступны и на части Красносамарского леса — излюбленного места грибников.

"Чтобы добраться до этого живописного уголка природы, нужно проехать свыше десяти километров по грунтовой дороге через лес. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры позволило улучшить связь в труднодоступном месте и сделать отдых более комфортным и безопасным. Теперь родители могут узнавать о самочувствии своих детей во время смены, а ребята — делиться впечатлениями", — отметил Павел Тележкин, руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области.

Ранее оператор установил дополнительное оборудование в еще одном популярном месте отдыха — у подножия Жигулёвских гор. В результате надежная связь и скорость загрузки данных до 150 Мбит/c стала доступна жителям села Богатырь и многочисленным туристам, путешествующим по национальному парку "Самарская Лука".

¹Программа комплексного развития молодёжной политики в регионах страны "Регион для молодых" реализуется в рамках федерального проекта "Развитие системы поддержки молодёжи ("Молодёжь России")" национального проекта "Образование".

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