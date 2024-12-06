16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Работа предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего? "СамараНИПИнефть" создаёт достойные условия труда Авито Работа: самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего Эксперты Авито Работы объяснили, как выбрать надёжного работодателя "Авито" готовится выйти на рынок временной занятости

Занятость Экономическая политика

Авито Работа предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего?

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито Работа запускает интерактивный проект "Авито Работа 2050", который позволяет пользователям совершить виртуальное путешествие во времени и увидеть, как может выглядеть процесс найма в 2050 году. Посетители могут познакомиться с футуристическими инструментами рекрутинга, предложить собственные идеи для трансформации HR-индустрии и даже выиграть ценные призы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Как сообщает пресс-служба платформы, на специальном сайте организаторы разработали интерактивный "портал" с возможностью переключения между 2024 и 2050 годами. Пользователи могут увидеть, как трансформируются привычные инструменты найма: от современных решений, используемых уже сегодня, до возможных технологий будущего.

В условиях дефицита кадров, ужесточающейся конкуренции за таланты и необходимости ускорения процессов найма сервисы по поиску сотрудников активно внедряют новые технологии. Их цель — улучшить подбор сотрудников, повысить точность совпадения кандидатов и работодателей, сделать наём быстрее и эффективнее.

Вероятно, в 2050 году авторекрутеры с использованием искусственного интеллекта будут анализировать тысячи резюме за секунды, а ИИ-фильтры смогут подбирать сотрудников, идеально совместимых с командой. Появится "НейроАналитик 7.0" для мгновенного анализа рынка труда, и AR-коучи, которые обучат HR-специалистов эффективной работе с кандидатами в симулированной среде. А с помощью голографических бренд-порталов в будущем соискатели смогут "пройтись" по виртуальному офису, пообщаться с сотрудниками и оценить корпоративную культуру компании.

При переходе в режим 2024 года пользователи могут увидеть технологичные инструменты, которые помогают решить задачи HR-специалистов уже сегодня. Например, чтобы погрузить кандидата в ценности и культуру компании, не обязательно использовать голографические порталы: на Авито Работе работодатели могут оформить персональный профиль компании, добавляя фирменный стиль и фотографии рабочего пространства, чтобы транслировать кандидатам атмосферу и условия работы в компании.

Для тех, кому необходимо отобрать специалистов с определённым опытом или уровнем квалификации, будет полезен фильтр "отклики только с резюме". Так работодатель может сразу получить информацию об образовании, стаже и предыдущих местах работы соискателя, что упрощает отбор. А ассистент Авито Работы и чат-бот возьмут на себя уточнение деталей: они зададут кандидату все необходимые вопросы, чтобы HR-специалист смог сэкономить время для решения важных задач.

Анализировать успехи и корректировать подход помогает раздел "Статистика", где можно увидеть данные о просмотрах, откликах и расходах на продвижение. А ещё доступен бесплатный Индекс рынка труда — этот аналитический инструмент показывает ситуацию в выбранном регионе, включая уровень конкуренции, соотношение спроса и предложения, а также средние зарплаты и количество вакансий.

Для компаний, которые регулярно нанимают сотрудников в условиях дефицита кадров, особенно важна помощь экспертов рынка. Если ежемесячно работодателю требуется более пяти новых сотрудников, персональный менеджер помогает настроить процесс найма: от грамотного распределения бюджетов до работы с инструментами платформы.

Кроме того, в рамках проекта запущен конкурс. Участники могут предложить собственную концепцию инструмента для найма будущего, которая сделает работу рекрутеров эффективнее. Авторы самых оригинальных и перспективных идей получат возможность выиграть ценные призы, включая MacBook Air и AirPods Max. Победители будут определены путём голосования в официальном Telegram-канале Авито Работы.

Ещё одна функция "Авито Работы 2050" — генератор карьерных предсказаний, который поможет HR-специалистов взглянуть в ближайшее будущее. На версии сайта 2024 года пользователи могут создать открытку с футуристичным дизайном и персональным предсказанием о развитии карьеры. Готовыми предсказаниями можно делиться с друзьями через социальные сети и мессенджеры.

Как принять участие в конкурсе

Чтобы стать частью проекта, необходимо:

1. Посетить сайт проекта "Авито Работа 2050";

2. Исследовать инструменты будущего и сравнить их с современными аналогами;

3. Предложить свою идею инновационного HR-инструмента;

4. Подписаться на Telegram-канал Авито Работы, чтобы следить за результатами голосования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5