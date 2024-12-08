Два человека погибли при пожаре в с. Кошки

В субботу, 7 декабря, в 21:02 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Кошкинской в селе Кошки, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия горел частный дом на площади 45 кв. м. На тушение были направлены 22 огнеборца и 10 единиц техники.
В 20:46 пожар удалось локализовать.
В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погибли два человека.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !