Два человека погибли при пожаре в с. Кошки

В субботу, 7 декабря, в 21:02 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Кошкинской в селе Кошки, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия горел частный дом на площади 45 кв. м. На тушение были направлены 22 огнеборца и 10 единиц техники.

В 20:46 пожар удалось локализовать.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погибли два человека.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.