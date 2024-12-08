Самарский пенсионер потерял более 1 млн руб., занявшись "инвестициями"

В Самаре 68-летнему пенсионеру в одном из мессенджеров поступило предложение заработка - инвестиции в интернет-проекты.

Подавшись на предложение получать большие дивиденды, потерпевший перевел аферисту более 1 млн руб., после чего тот перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.