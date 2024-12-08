Самарский пенсионер потерял более 1 млн руб., занявшись "инвестициями"

В Самаре 68-летнему пенсионеру в одном из мессенджеров поступило предложение заработка - инвестиции в интернет-проекты.
Подавшись на предложение получать большие дивиденды, потерпевший перевел аферисту более 1 млн руб., после чего тот перестал выходить на связь.
Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁