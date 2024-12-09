Бывший владелец Николаевского НПЗ Роман Трушев пытается отсудить у РЖД и его структур 115 млрд рублей

Бывший владелец Николаевского НПЗ Роман Трушев в женевском суде затребовал с РЖД, а также Абсолют Банка и НПФ "Благосостояние" порядка 1 млрд швейцарских франков (или 115 млрд руб.) за потерю своего актива, пишет "Самарское обозрение".

Строительство Николаевского НПЗ началось в 2012 г. с подачи холдинга "Петронефть" и его бенефициара Романа Трушева. Оператором завода выступало ООО "Самаратранснефть-Терминал". На тот момент компания принадлежала на 99% ООО "ГК "ПРН" и на 1% самому Трушеву. 99% ГК "ПРН" были оформлены на самого Трушева и 1% принадлежал Абсолют Банку как главному кредитору.

Уже в 2014 г. начала работать первая очередь завода, и к 2017-му объемы отгрузки продукции достигли 500 тыс. тонн. После достройки второй и третьей очереди предприятие планировало нарастить объемы производства до 4 млн тонн в год. Однако задуманное Трушевым не реализовано до сих пор. Предприятие строилось и развивалось преимущественно на заемные средства. К концу 2017 г. объем задолженности достиг 26,7 млрд руб., 23 млрд из которых приходились на структуры, близкие к Абсолют Банку и его владельцу — НПФ "Благосостояние", подконтрольному "Российским железным дорогам". В марте 2018 г. предприятие перестало обслуживать свои долговые обязательства, и ООО "Самаратранснефть-Терминал" инициировало дело о самобанкротстве.

Как пишет издание, версии о том, почему инвестпроект оказался в глубоком финансовом кризисе, разнятся. Оппоненты Трушева в таком развитии событий обвиняют самого бизнесмена и его рискованную кредитную политику.

Источники, близкие к Трушеву, придерживаются иной точки зрения и говорят о том, что завод у него, по сути, забрали. "Строительство завода финансировалось не инвестиционными, а короткими кредитами, но была договоренность с руководством банка о том, что ежегодно они будут пролонгироваться. Так обеспечивалось финансирование большинства крупных российских проектов. Однако на определенном этапе интерес к Николаевскому НПЗ проявили третьи лица, которые уговорили руководство банка не пролонгировать кредиты "Петронефти" и передать предприятие им", — примерно так выглядит "протрушевская" версия. Так или иначе, но Роман Трушев предпочел передать завод кредиторам, вместо того чтобы бороться с ними. Согласно информации системы "СПАРК-Интерфакс", в январе 2019 г. Трушев покидает капитал ГК "ПРН" и "Самаратранснефть-Терминала". Новыми собственниками держателя основных активов Трушева ООО "ГК "ПРН" становятся три малоизвестные компании — ООО "РИД", ООО "Даматриа" и ООО "Спецресурс-Сервис". К последнему также перешел 1% в капитале "СТНТ". Структура собственности всех трех компаний непрозрачна. По словам источников, знакомых с ситуацией, все они связаны с НПФ "Благосостояние". На каких условиях Трушев передавал контроль над Николаевским НПЗ кредиторам, не совсем понятно. Не исключено, что "Благосостояние" предоставило Трушеву гарантии, что многомиллиардные долги завода не будут переадресованы ему лично. В пользу данной версии говорит тот факт, что уже в феврале 2019 г. подконтрольное "Благосостоянию" АО "УК ТФГ" Д. У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Технологический" свернуло процесс взыскания с Трушева долга, который велся в Хорошевском районном суде Москвы. В дальнейшем какие-либо конфликты между Трушевым и "Благосостоянием", по крайней мере в публичной плоскости, не фиксировались.



Являлось ли это следствием договоренностей сторон, или Трушев переключился на решение более актуальных для него задач, достоверно неизвестно. Весной 2019 г. разразился громкий международный скандал, связанный с загрязнением нефтепровода "Дружба" и временным параличом поставок российской нефти в Европу. Российские правоохранительные органы сочли Трушева одним из причастных к закачке "грязной" нефти в магистральный нефтепровод и объявили его в международный розыск, заочно арестовав. К тому времени Трушев, будучи гражданином Мальты, уже покинул Россию и проживал на территории Европы.

Имя Трушева в тему краха группы "Петронефть" вернулось с подачи кредиторов ООО "Ойл Групп", которым на определенном этапе владел лично Трушев. "Ойл Групп" выступала посредником в закупке нефти, поставляемой на Николаевский НПЗ, и продаже предприятием готовой продукции. В июне 2022 г. управляющему компании удалось привлечь Романа и Татьяну Трушевых к субсидиарной ответственности по долгам компании. Судьи сочли, что именно Трушев контролировал "Ойл Групп" и именно его управленческие решения привели к аккумуляции компанией долгов. Сколько именно придется платить Трушеву, до последнего времени оставалось загадкой, так как не был определен размер непогашенных обязательств "Ойл Групп". Окончательно этот вопрос прояснился лишь в ноябре 2023 г., когда Трушеву выставили счет на 9,1 млрд рублей. Причем большая часть долга приходилась на структуры НПФ "Благосостояние" — АО УК "Трансфингрупп" (7,4 млрд руб.) и Абсолют Банк (335 млн рублей). Судя по всему, кредиторы уже начали атаковать лично Трушева и даже добились наложения запрета на выезд бизнесмена за границу (при том, что он в России не проживает). Согласно информации базы Федеральной службы судебных приставов, исполнительные производства в отношении Трушева ведутся по двум суммам — 13,7 млн и 31,2 млн рублей. По данным материалов арбитражного суда, именно такие суммы "Ойл Групп" задолжала, соответственно, ООО "Энерготрейд" и ИП Божков А. В. Также к взысканию долга Трушева в 423 млн руб. в арбитраже приступило и MET Holding AG. Информации об открытии исполнительных производств в отношении Трушева со стороны структур "Благосостояния" в открытых источниках не содержится.

В итоге получалось, что Трушев, отдав Николаевский НПЗ "Благосостоянию", при этом оставался еще и должен 9 млрд рублей. Сыграло ли именно это ключевую роль, или Трушев начал действовать в силу каких-то иных причин, но бенефициар "Петронефти" решил взыскать с РЖД и структур "Благосостояния" понесенные им убытки от сделки по передаче долей ГК "ПРН" и "Самаратранснефть-Терминала". Причем делать это он решил в суде первой инстанции города Женевы Республики Швейцария. Именно в этом швейцарском городе сейчас проживает Трушев. Свои убытки бизнесмен оценил в сумму около 1 млрд швейцарских франков. В переводе на нынешний валютный курс это порядка 115 млрд рублей.

Информация о претензиях Трушева к РЖД в швейцарских судах впервые появилась в августе 2024 года. Тогда в Арбитражный суд Москвы пришло поручение суда первой инстанции города Женевы, поступившее через Главное управление Министерства юстиции РФ, о вручении ОАО "РЖД" неких документов. Российские судьи в передаче документов РЖД отказали, сославшись на то, что истец (Трушев Р.Е.) является гражданином России, а ответчиками — юридические лица, зарегистрированные на территории РФ. Поэтому рассматривать требования, заявленные в Швейцарии, должен компетентный суд Российской Федерации. Помимо прочего, судьи обратили внимание на то, что истцом по спору в Швейцарии является лицо, которое на территории Российской Федерации объявлено в международный розыск и заочно арестовано решением Самарского районного суда. "Судебное поручение суда первой инстанции г. Женевы Федеративной Республики Швейцария по инициированному спору Трушевым Р.Е. на территории иностранного государства вопреки закону направлено на обход и делегализацию вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов Российской Федерации", — резюмировали свой вердикт судьи.

Очевидно, развивая первый успех, ответчики по швейцарскому иску Трушева потребовали в московском арбитраже вообще запретить бизнесмену инициировать какие-либо разбирательства в Швейцарии.

Как пишет "СО", именно благодаря этому процессу и стали известны детали требований Трушева. Согласно документам арбитража, "Роман Трушев инициировал судебное разбирательство в отношении ОАО "РЖД", АКБ "Абсолют Банк", АО "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" в суде первой инстанции г. Женевы Федеративной Республики Швейцария. ОАО "РЖД" стало известно, что спор связан с: возмещением Трушеву убытков в размере 981 млн швейцарских франков солидарно с ОАО "РЖД", АКБ "Абсолют Банк", АО "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние"; признанием договора купли-продажи № 1, заключенного 25.12.2018 между Трушевым Р.Е. и ООО "Развитие Инвестиций Девелопмент", договора купли-продажи № 5, заключенного 25.12.2018 между Трушевым Р.Е. и ООО "Спецресурс-Сервис", договора купли-продажи № 3, заключенного 25.12.2018 между Трушевым Р.Е. и ООО "Даматриа", недействительными; обязанием ответчиков оплатить все расходы и издержки, связанные с производством по данному делу; отказать ОАО "РЖД", АКБ "Абсолют Банк", АО "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" в удовлетворении любых других и "противных" требований". То есть Трушев требовал признать недействительными договоры по передаче структурам РЖД Николаевского НПЗ и взыскать с них около 1 млрд швейцарских франков. Московский арбитраж и здесь занял патриотичную позицию, запретив Трушеву продолжать тяжбу в Женеве. Такой вердикт обосновывался присоединением Швейцарии к антироссийским санкциям и к санкциям в отношении РЖД и их дочерних обществ.

"Фактически результатом введенных санкций в отношении Российской Федерации установлен режим правовой дискриминации, что является недопустимым в силу статьи 7 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948. Кроме того, об отсутствии в настоящий момент у российских юридических лиц реального доступа к правосудию и реализации своего права на судебную защиту на территории государства-члена Европейского союза указано в заключении Балтийской коллегии адвокатов. В таких условиях судебный спор с участием ОАО "РЖД" в государстве, применившем ограничительные меры в отношении России и ее юридических и физических лиц (Швейцария), будет рассмотрен без соблюдения гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда, что составляет один из элементов доступности правосудия. Объективная и беспристрастная судебная защита прав и интересов российского юридического лица в настоящее время может осуществляться только в пределах территории и юрисдикции Российской Федерации", — говорится в решении суда. Еще одним аргументом был повтор тезиса о том, что женевский поход Трушева представляет собой "попытку обхода и делегализации вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов РФ".

Роман Трушев не собирается исполнять вердикт российского арбитража и намерен продолжить судебный процесс в Швейцарии. "Решение Арбитражного суда Москвы не может мне запретить судиться в Швейцарии. Это решение не будет принято судом города Женевы", — пояснил в общении с "СО" Трушев. Бизнесмен уточнил, что к ответчикам у него только финансовые требования. "Сам завод мне не нужен", — резюмировал Трушев. Бенефициар "Петронефти" признал, что, даже если швейцарский суд удовлетворит его требования, взыскать российские активы ответчиков у него не получится. "Дотянуться до российских активов РЖД, фонда и банка нереально. Но у них есть много чего за границей", — отметил Роман Трушев. Он отказался от более подробных комментариев по своему швейцарскому иску. "У меня просто забрали актив, который я создал с нуля, и сделали крайним по всем проблемам…" — резюмировал Трушев, объясняя свои действия.

"Инициированный Трушевым в суде первой инстанции города Женевы Швейцарской Конфедерации спор направлен на обход и делегализацию вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов РФ. Иск российского физического лица к российским юридическим лицам в рамках корпоративного спора должен рассматриваться в арбитражном суде РФ, поскольку это относится к его исключительной компетенции. Даже сам факт рассмотрения судом первой инстанции города Женевы требований Трушева (вне зависимости от принятого решения) противоречит публичному порядку РФ. В связи с этим приведение в исполнение решения суда первой инстанции города Женевы на территории РФ является невозможным", — сообщили "СО" в пресс-службе Абсолют Банка.

Юристы считают, что стороны конфликта будут игнорировать невыгодные для них решения судов.