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ВТБ: более 80% российских финтех-стартапов сосредоточены на B2B

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда Акселератора ВТБ совместно с "Акселератором ФРИИ" провела масштабное исследование стартапов и компаний малого и среднего бизнеса в сфере финансовых технологий. В результате появился гид по российскому финтеху — "ДНК Финтеха", в который вошли ключевые тренды, перспективы и вызовы рынка на 2024 год.

По данным исследования, более 80% финтех-стартапов в России ориентированы на бизнес-сегмент (B2B). Это объясняется тем, что малый и средний бизнес активно ищут способы автоматизации и оптимизации своих процессов. Кроме того, такие проекты, как правило, более прибыльны. 41% финтех-решений связан с корпоративными финансами, а каждый пятый стартап (20%) предлагает услуги эквайринга и другие платежные решения. В сегменте B2C лидируют проекты по управлению личным капиталом и финансами — от калькуляторов расходов до помощников по уплате налогов.

Платежные сервисы остаются лидерами по выручке, хотя их рост замедлился. За ними следуют сервисы для управления бухгалтерским учетом малого бизнеса, финансовые маркетплейсы и разработчики программного обеспечения для бизнеса.

В исследовании представлен каталог из более чем 200 стартапов, разделенных на 14 направлений: корпоративные финансы, программы лояльности, финансовые маркетплейсы и другие. Этот каталог поможет крупным компаниям понять, какие сегменты наиболее перспективны, а стартапам — оценить конкурентов и увидеть, как их компании выглядят на фоне других игроков рынка.

"Мы исследовали стартапы с выручкой до 500 млн рублей. Это позволило нам сосредоточиться на наиболее динамично развивающихся и инновационных участниках. Согласно результатам опроса, российский рынок продолжает расти несмотря на снижение венчурных инвестиций, а экосистема стартапов остается важным источником инноваций", — отметила Наталия Дегтярева, руководитель Акселератора ВТБ.

Исследование показало, что российский финтех становится все более зрелым. На это указывают рост выручки в ключевых сегментах и внедрение передовых технологий.

Исследование "ДНК Финтеха" доступно по ссылке.

Гид потребителя

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