"Тольяттиазот" подвел итоги профильной смены в региональном центре талантов "Вега"

В самарском центре для одаренных детей "Вега" завершилась профильная смена ТОАЗа "Зеленые технологии". Итогом стала защита групповых проектов перед комиссией, состоящей из представителей Компании, центра и Тольяттинского государственного университета (ТГУ).
Первое место заняла работа "Жидкие носители водорода" старшеклассников лицея № 60 г. о. Тольятти Тимура Биктимирова, Александры Киселевой, Софии Мигуновой и Маргариты Рожновой. Серебряными призерами стали авторы проекта "Применение аммиачной воды" из школы № 15 Тольятти. Третье место жюри присудило школьникам из Самары, Отрадного и Тольятти, которые подготовили презентацию на тему "Карбамид плюс сера".
Представленные проекты — результат двухнедельного интенсивного обучения. Талантливые ученики десятых классов образовательных учреждений Самарской области, которые прошли предварительное тестирование, получали знания в области химии, посещали мастер-классы и занимались спортом. Отдельным пунктом программы значилась экскурсия на действующее химическое производство — на агрегаты аммиака и в лабораторию "Тольяттиазота".
Специальным гостем профильной смены стал чемпион Европы и мира по самбо, профессиональный боец ММА, спортивный директор лиги смешанных единоборств Ural FC Кирилл Сидельников. Он поделился с участниками своей историей успеха и ответил на вопросы о построении карьеры, мотивации достижения цели и преимуществах ведения здорового образа жизни.
Спортивный мастер-класс и тренировку для школьников региона провел российский легкоатлет и рекордсмен по бегу Константин Шабанов.
По итогам защиты проектов все призеры получили подарки от "Тольяттиазота".
"Организация профильной смены — это еще один действенный инструмент для вовлечения школьников губернии в изучение естественных наук. Чтобы разнообразить теоретические знания, мы подготовили для учеников насыщенную программу. Лекции сменялись практическими занятиями, лабораторными опытами, мотивирующими встречами, занятиями физкультурой, посещением "Тольяттиазота". Мы уверены, что обучение в центре талантов даст старшеклассникам мощный старт для построения профессионального трека и отличный стимул, чтобы остаться работать в родном регионе", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения