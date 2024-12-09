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Образование Общество

"Тольяттиазот" подвел итоги профильной смены в региональном центре талантов "Вега"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском центре для одаренных детей "Вега" завершилась профильная смена ТОАЗа "Зеленые технологии". Итогом стала защита групповых проектов перед комиссией, состоящей из представителей Компании, центра и Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Первое место заняла работа "Жидкие носители водорода" старшеклассников лицея № 60 г. о. Тольятти Тимура Биктимирова, Александры Киселевой, Софии Мигуновой и Маргариты Рожновой. Серебряными призерами стали авторы проекта "Применение аммиачной воды" из школы № 15 Тольятти. Третье место жюри присудило школьникам из Самары, Отрадного и Тольятти, которые подготовили презентацию на тему "Карбамид плюс сера".

Представленные проекты — результат двухнедельного интенсивного обучения. Талантливые ученики десятых классов образовательных учреждений Самарской области, которые прошли предварительное тестирование, получали знания в области химии, посещали мастер-классы и занимались спортом. Отдельным пунктом программы значилась экскурсия на действующее химическое производство — на агрегаты аммиака и в лабораторию "Тольяттиазота".

Специальным гостем профильной смены стал чемпион Европы и мира по самбо, профессиональный боец ММА, спортивный директор лиги смешанных единоборств Ural FC Кирилл Сидельников. Он поделился с участниками своей историей успеха и ответил на вопросы о построении карьеры, мотивации достижения цели и преимуществах ведения здорового образа жизни.

Спортивный мастер-класс и тренировку для школьников региона провел российский легкоатлет и рекордсмен по бегу Константин Шабанов.

По итогам защиты проектов все призеры получили подарки от "Тольяттиазота".

"Организация профильной смены — это еще один действенный инструмент для вовлечения школьников губернии в изучение естественных наук. Чтобы разнообразить теоретические знания, мы подготовили для учеников насыщенную программу. Лекции сменялись практическими занятиями, лабораторными опытами, мотивирующими встречами, занятиями физкультурой, посещением "Тольяттиазота". Мы уверены, что обучение в центре талантов даст старшеклассникам мощный старт для построения профессионального трека и отличный стимул, чтобы остаться работать в родном регионе", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

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