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Экономика и бизнес

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Новые баннеры показываются во всю высоту экрана ноутбука или монитора стационарного компьютера в разделах Авито Недвижимость и Авито Авто.

Раньше пользователи видели премиальные форматы на главной странице в горизонтальном формате. С помощью нового инструмента бренды увеличивают узнаваемость, расширяют охват и привлекают внимание потенциальных клиентов.

"Каждый день в веб-версию Авито заходит 25% активных пользователей классифайда. Так же, как и в мобильном приложении, они покупают товары, заказывают услуги, выбирают автомобили или квартиры, откликаются на вакансии и даже бронируют путешествия. Для того чтобы бизнес мог быстрее и проще находить клиентов среди многомиллионной аудитории и получать дополнительный рекламный инвентарь, мы развиваем инструменты для всех устройств. Кроме того, сегодня запрос брендов на заметные форматы в диджитале стоит особенно остро. Отчасти это связано с появлением новых бизнесов на рынке и, соответственно, ростом конкуренции за самую ценную валюту — внимание пользователя", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

ML-модели платформы учитывают действия, которые пользователи совершают на площадке: просмотры товаров, историю покупок, добавления в корзину или в "Избранное" и другие. Это позволяет привлекать внимание аудитории, которая вероятнее заинтересуется рекламой.

Новые баннеры состоят из изображения размером 300×900. Запустить их можно с оплатой по CPM: бизнес платит за тысячу видимых показов баннеров, а алгоритмы Авито стремятся охватить максимум аудитории в рамках рекламного бюджета.

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