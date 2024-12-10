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Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл "Пари Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 72:95 уступила в Нижнем Новгороде.

Самарцы начали матч так, будто никаких кадровых проблем в команде нет и в помине. А Антон Карданахишвили продолжил феерить: его 10 очков за первые шесть минут позволили нашей команде держаться вровень с хозяевами и даже вырываться вперед. Но постепенно нижегородцы принялись уходить в отрыв. По ходу второго периода отставание "Самары" достигало 10 очков, но два подряд дальних попадания от Андрея Сопина и Глеба Голдырева к перерыву свели разницу к не таким пессимистичным "-5" (41:46).

Но отдых на пользу пошел больше сопернику, открывшему третий период отрезком 8:0. Треха от вновь принявшегося терроризировать защиту хозяев Карданахишвили изменить ход игры уже не смогла: разница в счете держалась на отметке "-15", а в заключительной четверти перевалила и за 20-очковый рубеж. Но и самарцы смогли найти, чем удивить: в концовке матча точным трехочковым отметился дебютировавший в Единой Лиге ВТБ Никита Косяков (свои минуты получил и еще один "делегат" из нашей молодежки, Иван Касьянов). Но, к сожалению, переломить ход игры ресурсов у нашей команды не хватило.

72:95 — поражение "Самары".

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