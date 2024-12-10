Как АВТОВАЗ сотрудничает с передовой инженерной школой "ГибридТех"

Одной из ключевых задач для тольяттинского автогиганта является приток молодых квалифицированных кадров в Инженерный центр LADA и другие подразделения автозавода. Важно, чтобы это были подготовленные к работе в машиностроительной отрасли сотрудники и нацеленные на карьерный рост на предприятиях АО "АВТОВАЗ". Чтобы обеспечить эту потребность, а также получить высокотехнологичную продукцию для внедрения в производство, АВТОВАЗ принял участие в создании Передовой инженерной школы (ПИШ) "ГибридТех" на базе Тольяттинского государственного университета.

Миллиардная поддержка ПИШ

Передовая инженерная школа "ГибридТех" является частью федерального проекта "Передовые инженерные школы", который реализуется при участии Министерства науки и высшего образования и поддержке Правительства РФ.

Передовые инженерные школы созданы для обеспечения квалифицированными кадрами высокопроизводительных экспортоориентированных секторов экономики, поддержку вузов, готовящих инженеров.

В конкурсе на получение статуса ПИШ участвовали 73 российских университета, но только 20 из них получили это право. В их числе и Тольяттинский государственный университет (ТГУ), попавший в компанию таких монстров высшей школы как МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МФТИ, МАИ и Санкт-Петербургского государственного университета.

Совет по грантам на оказание государственной поддержки для создания и развития передовых инженерных школ проходил в декабре 2023 года. Программу "ГибридТех" представляли президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов, главный конструктор АО "АВТОВАЗ" Сергей Аманов, ректор ТГУ Михаил Криштал и другие представители вуза.

Передовую инженерную школу "Гибридные и комбинированные технологии" ("ГибридТех") создали в ТГУ совместно с высокотехнологичными компаниями. АО "АВТОВАЗ" — генеральный партнёр ПИШ. Он взял на себя обязательства по софинансированию "ГибридТех" в объёме 1,383 млрд рублей с 2024 по 2030 годы.

Координационный совет "ГибридТеха" возглавляют два сопредседателя: исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АО "АВТОВАЗ" Евгений Шмелев и ректор ТГУ Михаил Криштал.

Внедрили передовые инженерные решения

ПИШ и АВТОВАЗ начали работать уже в 2024 году по разработанному и утвержденному плану мероприятий, который включил в себя проектную деятельность студентов, практику, стажировку, возможность трудоустройства на предприятие не только выпускников университета, но и студентов до завершения обучения по своему профилю подготовки.

"В рамках ПИШ ставили задачу готовить студентов, которые максимально адаптированы к условиям производства, — рассказал главный конструктор — директор по инжинирингу продукта АО "АВТОВАЗ", научный руководитель ПИШ "ГибридТех" Сергей Аманов. — Такая проектная вовлечённость с первых дней, с участием специалистов АВТОВАЗа, позволяет студентам приблизиться к реальным условиям и понять реальные потребности. Первокурсники уже начали первые шаги с анализа, что несомненно радует, но нельзя забывать про синтез, чтобы выйти на новый уровень".

В августе 2024 года первая партия продукции "ГибридТеха" была поставлена на АО "АВТОВАЗ". По заказу автопредприятия модернизировано пять автоматических линий ультразвуковой сварки деталей обивки дверей и панели приборов автомобиля LADA Vesta. Это стало видимым результатом непосредственного участия предприятия в создании и финансировании школы, деятельность которой направлена на внедрение передовых инженерных решений в автомобилестроении.

"Основная цель — повышение производительности линии и обеспечение её стабильной работы в массовом производстве при трёхсменном режиме работы, — поясняет Александр Селиванов, руководитель ПИШ "ГибридТех", директор института машиностроения ТГУ. — В общей сложности во всех линиях было установлено 60 ультразвуковых генераторов и 223 ультразвуковые головки для сварки. При этом 80% комплектующих — отечественного производства. Проект был реализован в очень сжатые сроки — восемь месяцев с момента получения ТГУ номинации, а модернизация всех пяти линий была выполнена в течение трёх недель. После модернизации удалось добиться повышения производительности более чем в полтора раза".

Вовлекают в производственные процессы

К молодым специалистам на АВТОВАЗе всегда относятся с особым вниманием. Предусмотрена и выплата бонуса-приветствия после трудоустройства в размере 30 000 рублей. А приехавшим из других регионов и не имеющим своего жилья в Тольятти предприятие компенсирует съём жилья в размере до 15 000 рублей, если сотрудник с семьей — до 25 000 рублей.

Система адаптации на предприятии позволяет быстрее освоить свою профессию и более осознанно подойти к выстраиванию карьеры. В 2024 году АВТОВАЗ существенно улучшил действующий порядок наставничества, в целях повышения мотивации наставников, ускорения адаптации и закрепления молодых специалистов на рабочих местах. Наставник может помочь новому сотруднику набраться знаний, которые позволят ему быстро войти в курс дела, внести свой вклад в работу, то есть быть эффективным в своей новой роли.

Отдельные меры поддержки на тольяттинском автогиганте оказывают студентам. Тем, кто совмещает работу с обучением, ежемесячно выплачивается 15000 рублей (пропорционально отработанному времени) до получения высшего образования.

Студенты ТГУ регулярно принимают участие в образовательных конкурсах АВТОВАЗа таких как "Лидеры инжиниринга", "Лучший пользователь САПА", спортивных мероприятиях и других активностях флагмана отечественного автомобилестроения. И это помимо регулярных экскурсий студентов на предприятие, профориентационных встреч с экспертами и посланниками инженерного центра LADA.

Еще одним ярким мероприятием по сотрудничеству с вузом стала "Проектная неделя". Для проектной ориентации процесса обучения АВТОВАЗ представил 68 кейс-заданий для студентов ТГУ 1 курса. В проектной деятельности приняли участие более 100 первокурсников института машиностроения ТГУ и ПИШ "ГибридТех". Специалисты АВТОВАЗа выступили в качестве консультантов по проектам совместно с кураторами от университета. Защита проектов была проведена в конференц-зале Инженерного центра LADA с участием ведущих экспертов АО "АВТОВАЗ".

Стать частью команды тольяттинского автозавода студенты института машиностроения могут прямо сейчас, и, по окончании учебы, они будут не просто опытными специалистами, досконально знающими оборудование, на котором предстоит работать, а теми, кто внесет вклад в развитие автомобильной отрасли страны. Они же будут живым доказательством эффективного и взаимовыгодного партнерства АО "АВТОВАЗ" и ПИШ "ГибридТех".