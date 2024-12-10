Электробус "Генерал" начнет работать на самарском маршруте № 108 с 11 декабря

"Генерал" готов принять гостей — завтра электробус начнет работать на межмуниципальном маршруте № 108 (Губернский рынок — Южный город). Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
Во вторник, 10 декабря, новую технику оценили временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков и общественники — в том числе, уровень комфорта, который "Генерал" предоставляет для маломобильных групп населения.
"После двух месяцев тестовой эксплуатации электробуса примут решение относительно дальнейших перспектив его эксплуатации. А пока маршрут будут обслуживать два электробуса (белорусская техника тоже продолжит работать на маршруте)", - рассказали в дептрансе.
Напомним, обкатка нового электробуса модели 62181 "Генерал" состоялась 4 декабря.
В течение двух месяцев будут проходить тестовые пассажирские рейсы по маршруту № 108. В дальнейшем примут решение о необходимости закупки электробуса, с учетом возможностей финансирования новых федеральных проектов и программ на 2025 и 2026 годы.
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