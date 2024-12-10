Пожилой автомобилист из Тольятти отправил в больницу пассажирку "семерки"

В понедельник, 9 декабря, в Тольятти произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:10 73-летний водитель ВАЗ-2112, ехал по Приморскому бульвару в сторону Московского проспекта. Поворачивая налево, он не занял крайнее левое положение на проезжей части и столкнулся с ВАЗ-21074 под управлением 27-летнего мужчины. От удара "семерку" отбросило на припаркованные Lada Granta и Lada Vesta.
В аварии пострадала 27-летняя пассажирка ВАЗ-21074.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.