Пожилой автомобилист из Тольятти отправил в больницу пассажирку "семерки"

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В понедельник, 9 декабря, в Тольятти произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области