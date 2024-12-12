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Участники СВО смогут вступать в ЖСК и строить дома на земельных участках

МОСКВА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 декабря, на пленарном заседании Верхней палаты сенатор Андрей Кислов представил законопроект, предусматривающий для участников СВО право вступления в ЖСК для получения участка под строительство.

Фото: Пресс-служба сенатора

Участникам специальной военной операции разрешат вступать в жилищно-строительные кооперативы и строить дома на земельных участках, которые находятся в муниципальной или государственной собственности. Совет Федерации одобрил соответствующие изменения в федеральное законодательство. Они предусматривают расширение перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК. Документ представил сенатор от Самарской области Андрей Кислов.

Как отметил парламентарий, сейчас таким правом обладают, в частности, многодетные, а также работники социальных и образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения.

Кто имеет право быть членом кооператива, какие категории граждан из числа участников спецоперации туда смогут попасть, определит правительство России. Это также уточняется документом. Для его реализации потребуются дополнительные нормативно-правовые акты, отметил Андрей Кислов.

В ходе заседания сенаторы приняли закон единогласно. Он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

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